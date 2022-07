Oranje-international Sari van Veenendaal zet per direct een punt achter haar carrière. Dat heeft de 32-jarige keeper vrijdag bekendgemaakt.

"Ik wil niet meer elke dag op het veld staan en altijd het beste uit mijzelf hoeven halen. Nu is het tijd voor leuke dingen buiten het voetbal", zegt Van Veenendaal in een verklaring.

"De keuze om te stoppen is mijn eigen keuze en dit is het juiste moment voor mij. Het is voor mij altijd alles of niets geweest. Ik heb elke dag willen winnen en ik ben bevoorrecht dat ik tijdens mijn carrière meerdere prijzen heb mogen winnen."

Van Veenendaal maakte in 2011 haar debuut voor Oranje en speelde in totaal 91 interlands. Ze werd in 2017 Europees kampioen met Nederland en behoorde ook tot de ploeg die in 2019 zilver veroverde op het WK.

Van Veenendaal had besluit al voor EK genomen

Op het EK van deze maand in Engeland moest Van Veenendaal al na één wedstrijd afhaken. Ze raakte in de eerste groepswedstrijd van Oranje tegen Zweden geblesseerd aan haar schouder en moest al in de eerste helft vervangen worden.

De keeper had al voor het EK besloten een punt achter haar carrière te zetten. "Maar ik heb de deur toen wel op een kier gelaten, zodat ik niet alle druk op het EK zou leggen", laat ze aan de NOS weten.

"En ook voor het geval mijn gevoel nog zou veranderen, dat ik de kans zou hebben toch nog te blijven voetballen. Alleen is dat moment niet gekomen. Ik merk steeds meer dat ik achter mijn besluit sta."

Voor Sari van Veenendaal zat het EK er door een schouderblessure al na één wedstrijd op.

Van Veenendaal werd landskampioen met Twente en Arsenal

Van Veenendaal begon haar profcarrière in 2008 bij FC Utrecht. Na twee seizoenen maakte ze de overstap naar FC Twente, waarvoor ze vijf jaar speelde.

Vervolgens kwam de Oranje-international in het buitenland uit voor Arsenal (2015-2019) en Atlético Madrid (2019-2020). Twee jaar geleden keerde ze bij PSV terug op de Nederlandse velden.

Van Veenendaal werd landskampioen met FC Twente (2011) en Arsenal (2019). Met FC Utrecht (2010), FC Twente (2015) en PSV (2021) won ze de KNVB-beker en met Arsenal veroverde ze de FA Cup (2016). Ook won ze met FC Twente tweemaal de BeNe League (2013 en 2014).