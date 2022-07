Het duel met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League is belangrijk voor PSV, maar speelt volgens trainer Ruud van Nistelrooij geen enkele rol in de aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. Die wedstrijd wordt zaterdagavond gespeeld.

Dinsdag al is het eerste deel van het tweeluik tussen de Monegasken en de Eindhovenaren, waarbij een plek in de play-offs van het elitetoernooi op het spel staat. "Ik moet zeggen dat de wedstrijd tegen AS Monaco niet in mijn hoofd zit. We bereiden ons voor op deze wedstrijd, dat is het enige dat telt."

Van Nistelrooij beleeft tegen Ajax zijn officiële debuut als hoofdtrainer van PSV. De oud-topspits, die vorig seizoen Jong PSV leidde, is tot nu toe erg tevreden met hoe het loopt. "Vooralsnog is het een prachtig proces, waarbij ik niet alleen kijk naar de voorbereiding van zes weken, maar ook de periode daarvoor. Het voorwerk qua transfers bijvoorbeeld. Je wil altijd meer en dat het sneller gaat, maar we hadden niet beter voorbereid kunnen zijn."

Van Nistelrooij sprak verder van een "topwedstrijd tegen een topteam". De oud-international hoopt dat een aantal vragen die hij heeft kan worden beantwoord. "Kunnen we ons meten? Hoe ver zijn we? Waar staan we? Hoe goed zijn we tactisch en fysiek?"

Alfred Schreuder, die zijn vuurdoop als hoofdtrainer van Ajax beleeft, kijkt eveneens uit naar de kraker in de Johan Cruijff ArenA. "Morgen is het gewoon een finale tussen twee mooie clubs. Het ziet er goed en stabiel uit bij PSV. Bij beide teams is er veel gebeurd. Het is altijd leuk om nieuwe spelers in te passen, maar het kost veel werk en tijd. Het zal niet vanaf de eerste dag goed lopen. We moeten kijken naar wat goed gaat en dat proberen uit te bouwen."

Gorter gaat keepen bij Ajax

Schreuder denkt dat Ajax fysiek iets achterloopt, omdat PSV al zo vroeg in het seizoen moet pieken. "Maar dat mag geen excuus zijn. Bovendien kunnen we ook vijf keer wisselen. Het gaat vooral ook om het mentale: hoe je op het veld staat bijvoorbeeld."

Over de opstellingen gaven beide trainers weinig prijs, al verklapte Schreuder wel dat Jay Gorter het doel van Ajax verdedigt. Daarmee krijgt de ex-keeper van Go Ahead Eagles de voorkeur boven Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer. "We hebben drie prima keepers, twee oudere en een jongere. Ik weet echt nog niet wie mijn doelman voor de toekomst wordt, maar Jay start morgen."

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal begint zaterdag om 20.00 uur en staat onder leiding van Dennis Higler.