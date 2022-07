Burak Yilmaz kan volgende week zaterdag zijn officiële debuut voor Fortuna Sittard maken in het Eredivisie-thuisduel met Ajax. De Limburgers melden dat de Turkse aanvaller zijn werkvergunning binnen heeft.

Ook de van Gaziantep overgenomen middenvelder Dogan Erdogan is per direct inzetbaar, nadat het papierwerk eveneens is afgerond. Het duo sluit meteen aan bij de selectie en kan zaterdag in actie komen in de oefenwedstrijd tegen VVV-Venlo.

De 37-jarige Yilmaz speelde onder meer bij de Turkse topclubs Fenerbahçe en Galatasaray en had in het seizoen 2020/2021 met zestien competitiedoelpunten een groot aandeel in de Franse landstitel van Lille OSC. Bij die club mocht hij deze zomer transfervrij vertrekken nadat zijn contract was afgelopen.

Yilmaz speelde 77 interlands voor de Turkse nationale ploeg, waarin hij 31 keer trefzeker was. Drie daarvan maakte hij vorig jaar in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje, die Turkije met 4-2 won. In de kwalificatie voor het EK 2016 scoorde hij zowel in Turkije als in Amsterdam tegen Nederland.

Fortuna Sittard is actief deze zomer

Fortuna eindigde afgelopen seizoen als vijftiende in de Eredivisie. Naast Yilmaz en Erdogan trok de club van hoofdtrainer Sjors Ultee onder anderen verdediger Rodrigo Guth (ex-NEC) en aanvaller Iñigo Córdoba (ex-Go Ahead Eagles) aan.

Daar staat tegenover dat de belangrijke speler Zian Flemming werd verkocht aan Millwall. De 23-jarige middenvelder maakte vorig seizoen twaalf doelpunten in 28 Eredivisie-duels.