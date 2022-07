FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta ergert zich aan uitspraken van Bayern München-trainer Julian Nagelsmann over het uitgavenpatroon van de Catalanen. 'Barça', dat torenhoge schulden heeft, baarde deze zomer opzien door onder anderen Raphinha, Robert Lewandowski en Jules Koundé vast te leggen.

"Ik weet niet hoe dit kan. FC Barcelona is de enige club ter wereld die geen geld heeft, maar wel elke speler koopt. Dat is heel bijzonder en vreemd", liet Nagelsmann deze week optekenen in gesprek met Duitse media.

FC Barcelona heeft nu al, terwijl de transfermarkt nog ruim een maand geopend is, 153 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers. Opmerkelijk, aangezien Laporta elf maanden geleden nog verklaarde dat de Catalanen 1,35 miljard euro aan schulden met zich meedragen.

Volgens de preses is er in een jaar tijd echter veel veranderd en moet Nagelsmann zich vooral met Bayern bemoeien. "Ik zou hem en Bayern willen vragen om naar hun bankrekening te kijken. Ze hebben veel geld voor Lewandowski gekregen. Ik heb respect voor iedereen en zal me zelf niet zo snel met de financiële zaken van anderen bemoeien", sprak Laporta in New York, waar FC Barcelona momenteel verblijft, tegen verslaggevers.

Julian Nagelsmann moet het dit seizoen zonder Robert Lewandowski doen. Julian Nagelsmann moet het dit seizoen zonder Robert Lewandowski doen. Foto: Getty Images

Deal levert FC Barcelona 0,5 miljard euro op

Laporta kan best begrijpen dat er vraagtekens worden geplaatst bij de transferactiviteiten van zijn club. "Die mensen onderschatten de kracht van FC Barcelona en het nieuwe elan onder het nieuwe bestuur. We zijn een 122 jaar oude club met belangrijke waarden en krachten."

Om op korte termijn op de transfermarkt weer zijn spierballen te laten zien, verkocht FC Barcelona onlangs voor de komende 25 jaar een kwart van zijn televisierechten aan investeringsmaatschappij Sixth Street. De deal levert de Catalanen circa 500 miljoen euro op.

De verwachting is dat de tv-rechten in de toekomst alleen nog maar in waarde toenemen, waardoor Laporta het verwijt krijgt dat hij FC Barcelona op de pof laat leven. "Ik had dit liever niet gedaan, maar de situatie was gecompliceerd. We moesten een dappere beslissing nemen. Voetbal wacht namelijk nooit. Onze fans verdienen het dat Barcelona meedoet om de prijzen. We stellen hogere eisen dan andere clubs."

FC Barcelona zou openstaan voor vertrek De Jong

Deze transferzomer incasseerde FC Barcelona alleen een vergoeding van 20 miljoen euro voor Philippe Coutinho. De Braziliaan werd al verhuurd aan Aston Villa en maakt definitief de overstap naar de Premier League-club. De som van enkele miljoenen die Sporting CP betaalt om Francisco Trincão te huren, is niet meegerekend.

Volgens Catalaanse media staat FC Barcelona open voor een vertrek van Frenkie de Jong, die minimaal 75 miljoen euro zou moeten opleveren. Manchester United wordt al een tijdje in verband gebracht met de 25-jarige middenvelder.