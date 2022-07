Andries Noppert is komend seizoen de eerste doelman van sc Heerenveen. De nieuwe trainer Kees van Wonderen verkiest de zomerse aanwinst boven Xavier Mous, die vorig seizoen de helft van de wedstrijden onder de lat stond bij de Friezen.

"Ik ben blij dat we met Andries en Xavier twee doelmannen met Eredivisie-ervaring hebben", zegt Van Wonderen op de site van Heerenveen. "Ze hebben in de afgelopen weken allebei goede dingen laten zien. Hoewel het niveau dicht bij elkaar ligt, heeft Andries de concurrentiestrijd nu op punten gewonnen."

De keuze voor de 28-jarige Noppert is niet verrassend, want hij keepte vorig seizoen onder Van Wonderen bij Go Ahead Eagles vrijwel alle wedstrijden in de tweede seizoenshelft. De geboren Fries kreeg in Deventer na de winterstop de voorkeur boven Warner Hahn. Van Wonderen besloot Noppert vervolgens mee te nemen naar Friesland.

De 26-jarige Mous begon vorig seizoen ook als reservekeeper bij Heerenveen, maar niet voor lang. De voormalige jeugdspeler van Ajax nam in september de plek onder de lat over van de geblesseerd geraakte Erwin Mulder en bleef maanden in de basis staan.

In februari dit jaar keerde Mulder terug als eerste doelman en was Mous voor de rest van het seizoen veroordeeld tot een reserverol. Heerenveen besloot deze zomer niet verder te gaan met Mulder. Met Jan Bekkema staat er komend seizoen nog een doelman onder contract in het Abe Lenstra Stadion.

Heerenveen trapt over precies een week het nieuwe Eredivisie-seizoen af. De Friezen nemen het in eigen huis op tegen Sparta Rotterdam (aftrap 20.00 uur).