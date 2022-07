De 0-4-overwinning bij Tuzla City en het bereiken van de derde kwalificatieronde van de Conference League stemt tot tevredenheid bij AZ, maar van een hosannastemming is geen enkele sprake. De Alkmaarders weten dat de eerste horde naar de groepsfase amper een horde genoemd mag worden.

"Tegen zo'n ploeg moet je er, met alle respect, gewoon drie of vier maken", zei Dani de Wit na de return in Bosnië en Herzegovina tegen ESPN. "Vorige week hebben we dat verzuimd. Zo ging het ook aan het begin van deze wedstrijd, maar gelukkig zijn we er alsnog in geslaagd om vaker te scoren. Dit is goed voor het gevoel."

AZ won de heenwedstrijd 'slechts' met 1-0 en kon de teugels in de return daardoor niet volledig laten vieren. Ook in Sarajevo stond het halverwege 0-1 door een doelpunt van De Wit, maar echt spannend werd het nooit. AZ liep na rust via Mayckel Lahdo, Vangelis Pavlidis en Fedde de Jong alsnog simpel weg bij Tuzla City.

"In de eerste helft waren ze best taai, dat moet ik eerlijk toegeven", zei trainer Pascal Jansen over de Europese debutant. "Het begon ook een beetje sloom, maar het doelpunt kwam op het juiste moment. Dat was na rust ook zo en daarna speelden we het eenvoudig uit."

Dani de Wit bracht de doelpuntenproductie bij AZ weer op gang. Foto: ANP

'Dundee United is beter dan Tuzla City'

In de derde kwalificatieronde wacht voor AZ een normaal gesproken een iets sterkere tegenstander. Dundee United plaatste zich als nummer vier van Schotland rechtstreeks voor de derde voorronde van de Conference League.

Waar Jansen nog niet vooruit wilde blikken op het tweeluik met de Schotten - "we moeten ons eerst in de tegenstander verdiepen" - is De Wit duidelijk. "We treffen nu een ploeg die beter is dan Tuzla City. Maar wij zijn verplicht om de wedstrijden tegen Dundee United te winnen."

AZ begint op 4 augustus met een uitwedstrijd tegen Dundee United. De return in Alkmaar staat een week later op het programma. Als AZ ook met de Schotten afrekent, moet er nog één tegenstander worden verslagen om de groepsfase van de Conference League te bereiken.