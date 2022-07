AZ heeft donderdag de derde voorronde van de Conference League bereikt. De Alkmaarders wonnen de return tegen FK Tuzla City met 0-4, nadat ze de heenwedstrijd tegen de Bosniërs vorige week al met 1-0 hadden gewonnen.

Dani de Wit opende in de slotfase van de eerste helft met een kopbal de score in Sarajevo. Na een uur spelen verdubbelde Vangelis Pavlidis de voorsprong met een intikker.

De andere twee doelpunten van AZ kwamen op naam van twee invallers, die beiden hun officiële debuut maakten. Mayckel Lahdo was kort na de 0-2 trefzeker en Fedde de Jong kopte in de slotfase raak.

AZ speelt in de derde voorronde tegen Dundee United uit Schotland. De ploeg van coach Pascal Jansen gaat volgende week donderdag eerst op bezoek bij Dundee. Een week later volgt de return in Alkmaar. Daarna moet nog een voorronde overleefd worden om het hoofdtoernooi te bereiken.

Ook FC Twente komt in derde voorronde van de Conference League uit. De tukkers treffen het Servische FK Cukaricki, dat Racing Union uit Luxemburg simpel versloeg (1-4 en 4-0). Twente speelt eerst in Belgrado tegen Cukaricki.

Vangelis Pavlidis was goed voor een goal en een assist in Sarajevo. Vangelis Pavlidis was goed voor een goal en een assist in Sarajevo. Foto: ANP

De Wit opent score voor AZ

In Stadion Grbavica maakten AZ en Tuzla City er een harde wedstrijd van en was de eerste kans voor de bezoekers. Tijjani Reijnders schoot op doel, maar doelman Nevres Fejzic keerde de inzet.

Halverwege de eerste helft stichtte Tuzla City voor het eerst gevaar via Semir Smajlagic, die over kopte. AZ was tien minuten later wel trefzeker. De Wit kopte van dichtbij raak, nadat Hakon Evjen een voorzet van Jens Odgaard had teruggelegd.

Vlak voor rust was Tuzla City dicht bij de gelijkmaker. Ajdin Nukic leek een voorzet te geven, maar de bal vloog richting het doel. Doelman Hobie Verhulst was bij de les en tikte de bal over zijn doel.

Debutant Fedde de Jong scoorde zes minuten nadat hij was ingevallen. Debutant Fedde de Jong scoorde zes minuten nadat hij was ingevallen. Foto: ANP

Lahdo en De Jong luisteren debuut op met doelpunt

AZ ging na rust op jacht naar meer doelpunten, maar kreeg eerst een tegenslag te verwerken met het geblesseerd uitvallen van Odgaard. De bezoekers raakten hierdoor niet van slag en kwamen na ruim een uur spelen op 0-2. Ditmaal was De Wit de aangever en tikte Pavlidis van dichtbij binnen.

Nog geen twee minuten later tekende invaller Lahdo na geklungel in de defensie van Tuzla City voor de derde goal van de avond. De Zweed, die deze zomer overkwam van Hammarby IF, luisterde zijn debuut op met een doelpunt op aangeven van Pavlidis.

De Jong volgde negen minuten voor tijd het voorbeeld van Lahdo. De negentienjarige aanvaller kopte raak uit een voorzet van Milos Kerkez en zorgde voor het slotakkoord.