Het Royal Antwerp van trainer Mark van Bommel is er donderdag in de tweede voorronde van de Conference League in geslaagd om FC Drita uit Kosovo uit te schakelen. Het werd 0-2 en beide doelpunten vielen na rust, via Laurit Krasniqi en Michel-Ange Balikwisha, die pas diep in blessuretijd de tweede Belgische goal maakte.

Vorige week werd het in De Bosuil nog 0-0 tegen de stug verdedigende Kosovaren. Ook nu trok Drita - vorig seizoen in dit stadium van de Conference League nog tegenstander van Feyenoord - zich terug op eigen helft en probeerde het vervolgens toe te slaan in de omschakeling.

Dat lukte bijna in de veertiende minuut, toen aanvaller Marko Simonovski aan de aandacht van de Antwerp-defensie ontsnapte. Een redding van doelman Jean Butez voorkwam een achterstand voor de ploeg van Van Bommel.

Na rust was het linksback Krasniqi, nota bene een Belg met Kosovaarse roots, die voor de doorbraak zorgde. Hij was als eerste bij een voorzet vanaf rechts en werkte knap af. In het restant van de wedstrijd had Antwerp de controle en werd Drita nauwelijks nog gevaarlijk. In de negende minuut van de blessuretijd maakte Balikwisha nog de 0-2.

Antwerp treft in de volgende ronde het Noorse Lillestrøm, dat eerder donderdag SJK uit Finland uitschakelde. Vincent Janssen deed 69 minuten mee, maar wist ook in zijn derde officiële wedstrijd voor 'The Great Old' het net niet te vinden.

Antwerp won afgelopen weekend de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen met 0-2 op bezoek bij het KV Mechelen van trainer Danny Buijs. Beide doelpunten werden in die wedstrijd gemaakt door de Zwitser Michael Frey, de concurrent van Janssen voor de spitspositie.