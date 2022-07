Jeremain Lens maakt zeer verrassend de overstap naar FC Versailles, dat uitkomt op het derde niveau in Frankrijk. Dat maakt de club donderdag bekend.

Lens was transfervrij nadat zijn contract bij Besiktas deze zomer afliep. Het is niet bekendgemaakt tot wanneer de aanvaller heeft getekend bij de Franse laagvlieger.

De 34-jarige Lens was bij Besiktas op een zijspoor beland. Afgelopen seizoen mocht hij niet meer met de selectie van de Turkse topclub meetrainen en hield hij in zijn eentje zijn conditie op peil. Zijn laatste wedstrijd speelde hij in mei 2021, als huurling van Fatih Karagümrük.

Versailles werd afgelopen seizoen kampioen op het vierde niveau in Frankrijk en heeft ambities om na deze promotie meteen door te stoten naar de Ligue 1, het tweede niveau. Ook haalde Versailles afgelopen seizoen zeer verrassend de halve finale van de Coupe de France, waarin de ploeg werd uitgeschakeld door OGC Nice.

Versailles wordt de negende club van Lens. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar maakte zijn debuut in het profvoetbal bij AZ. Verder speelde hij voor NEC, PSV, Dynamo Kyiv, Sunderland, Fenerbahçe, Besiktas en Fatih Karamgümrük.

Lens speelde 34 interlands - waarin hij acht keer scoorde - en was actief op het WK van 2014.