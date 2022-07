De Duitse voetbalbond DFB noemt de nationale ploeg niet langer 'Die Mannschaft'. Dat is donderdag unaniem besloten tijdens een vergadering van de bond.

"De naam 'Die Mannschaft' is bekend en vooral populair in het buitenland en staat voor waarden als teamgeest en succes", zegt DFB-voorzitter Bernd Neuendorf. "Maar feit is dat de naam bij fans in eigen land soms kritisch bekeken wordt en emotionele discussies oproept."

Veel Duitsers vinden de term 'Die Mannschaft', wat in het Nederlands 'Het Team' betekent, te arrogant klinken en vinden dat niet respectvol tegenover andere teams. Volgens de Duitse bond hebben peilingen onder de supporters dit beeld onlangs bevestigd.

"We hebben de naam 'Die Mannschaft' uitgebreid geanalyseerd en intensief besproken", vertelt Alexander Wehrle, voorzitter van de raad van commissarissen van de DFB. "Niet alleen onder de fans, maar ook binnen de DFB verschillen de meningen. Dat is een duidelijk teken voor de polarisatie van een naam waar eigenlijk iedereen zich achter zou moeten scharen."

De aanduiding 'Die Mannschaft' werd in 2015 ingevoerd door de Duitse bond, die het nationale elftal daarvoor omschreef als 'Die Nationalelf'. Dat besluit werd destijds met gejuich ontvangen. "We hebben veel namen, maar geen enkele geeft zo goed weer waar we voor staan: creativiteit, kracht, respect, fair play, saamhorigheid en solidariteit", zei teammanager Oliver Bierhoff toen.

De DFB laat niet weten of de Duitse nationale ploeg een nieuwe bijnaam krijgt.