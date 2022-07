Chili legt zich niet neer bij de deelname van Ecuador aan het komende WK. De voetbalbond van het Zuid-Amerikaanse land gaat in beroep tegen het besluit van wereldvoetbalbond FIFA, die vorige maand een klacht afwees over het opstellen van Byron Castillo door de tegenstander van Oranje.

Volgens Chili is Castillo niet speelgerechtigd voor Ecuador. De Chileense bond zegt bewijs te hebben dat de verdediger niet op 10 november 1998 in de Ecuadoraanse stad General Villamil Playas is geboren, maar op 25 juli 1995 in de Colombiaanse stad Tumaco.

Chili riep de FIFA vervolgens op Ecuador acht reglementaire nederlagen op te leggen in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks. Daardoor zou Chili naar de vierde plaats klimmen en het WK-ticket van Ecuador overnemen.

Anderhalve maand geleden besloot de tuchtcommissie van de FIFA het onderzoek naar Castillo te beëindigen, zonder daarbij een reden op te geven. Chili tekent nu dus beroep aan tegen dat besluit.

"We zijn volledig zeker van de conclusies van ons onderzoek", zegt Jorge Yunge, secretaris-generaal van de Chileense bond. "Het is duidelijk dat de speler een vervalst Ecuadoraans document gebruikt. Wat hier op het spel staat, is niet alleen een plaats op het WK, maar het hele principe van fair play."

Mocht ook het beroep van Chili worden afgewezen, dan is Ecuador op 25 november de tweede tegenstander van Oranje tijdens de groepsfase van het WK. Nederland speelt vier dagen eerder de openingswedstrijd tegen Senegal en treft op 29 november gastland Qatar.