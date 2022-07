SC Cambuur heeft Leon Bergsma donderdag overgenomen van het Zwitserse FC Aarau. Tegenover de komst van de verdediger staat het vertrek van Issa Kallon, die aan een avontuur in China begint. FC Groningen versterkte zich met de Noorse jeugdinternational Isak Määttä.

De 25-jarige Bergsma tekende een contract voor drie jaar bij Cambuur. Hij speelde de afgelopen twee seizoenen voor FC Aarau. Voor de Zwitserse club speelde de aanvoerder bijna tachtig duels.

Bergsma doorliep de jeugdopleiding van Ajax en werd in 2018 met Jong Ajax kampioen in de Eerste Divisie. Daarna vertrok hij naar AZ, maar in Alkmaar bleef een doorbraak uit. Na een verhuurperiode bij FC Den Bosch verhuisde de centrale verdediger in 2020 naar Aarau.

"Centrale verdedigers die comfortabel zijn aan de bal en daarnaast van nature een leidersrol aannemen in het veld zijn schaars en Leon is zeker zo'n type", zegt technisch manager Foeke Booy.

Kallon keert Cambuur na vijf seizoenen de rug toe. De aanvaller, die 156 wedstrijden voor de Friese club speelde, vervolgt zijn voetballoopbaan bij de Chinese club Shanghai Port FC.

FC Groningen trekt Noors talent aan

FC Groningen neemt de twintigjarige Määttä over van het Noorse Aalesunds FK. De linksback zette zijn handtekening onder een vierjarig contract bij de noorderlingen.

Määttä speelde meer dan vijftig competitiewedstrijden voor Aalesunds en maakte daarin vijf doelpunten. Hij heeft één interland voor Noorwegen onder 20 achter zijn naam staan.

"Met het aantrekken van Isak hebben we de linksbackpositie nu dubbel bezet en kunnen twee jonge talentvolle verdedigers, Määttä en Yahya Kalley, een gezonde concurrentiestrijd met elkaar aangaan", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen.