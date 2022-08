Georginio Wijnaldum komt dit seizoen definitief uit voor Conference League-winnaar AS Roma. De Italiaanse club heeft vrijdagavond bevestigd dat de Oranje-international voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Paris Saint-Germain.

De transfer hing al een tijdje in de lucht. Wijnaldum landde donderdag in Rome, waar hij werd toegejuicht door honderden fans. In de huurovereenkomst is ook een optie tot koop bedongen. Zijn contract in Parijs loopt nog door tot medio 2024.

De 31-jarige middenvelder staat sinds 2021 onder contract bij Paris Saint-Germain, waar hij nauwelijks aan spelen toekwam. Met het oog op het WK in Qatar was de Oranje-international op zoek naar een club waar hij wel die minuten kon maken.

"Ik ben heel blij dat ik nu een Roma-speler ben", aldus Wijnaldum. "De club heeft aangetoond me erg graag te willen hebben en ook de fans hebben me de afgelopen dagen via de sociale media warm ontvangen. Dat geeft een speler altijd veel vertrouwen. Ik ga 100 procent geven om samen met het team onze doelen te bereiken."

Georginio Wijnaldum tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Estland in 2019. Georginio Wijnaldum tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Estland in 2019. Foto: Getty Images

Wijnaldum buiten Oranjeselectie voor Nations League

Bondscoach Louis van Gaal riep Wijnaldum niet op voor de Nations League-wedstrijden van afgelopen juni. De oud-speler van Feyenoord en PSV speelde 86 interlands voor Oranje sinds zijn debuut in 2011.

Tussen 2016 en 2021 kwam Wijnaldum uit voor Liverpool. Daar beleefde hij zijn grootste successen. Met de Engelse ploeg werd hij in 2020 landskampioen. In 2019 won het team onder leiding van Jürgen Klopp de Champions League na een 2-0-overwinning op Tottenham Hotspur.

Vooral in de halve finale van dat Champions League-seizoen was Wijnaldum van grote waarde. Liverpool verloor de eerste halvefinalewedstrijd met 3-0 van FC Barcelona. Bij de return op Anfield werd het 4-0 voor de Engelse ploeg. Wijnaldum was verantwoordelijk voor twee van die doelpunten.