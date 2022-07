PSV moet het de komende weken zonder Yorbe Vertessen doen. De Belgische aanvaller is woensdagavond met succes geopereerd aan een blindedarmontsteking.

De 21-jarige Vertessen is inmiddels thuis en moet twee weken rusten, meldt PSV donderdag in een verklaring. Als zijn herstel voorspoedig verloopt, mag hij de training hervatten.

Trainer Ruud van Nistelrooij, die deze zomer het stokje overnam van de naar Benfica vertrokken Roger Schmidt, heeft door de absentie van Vertessen een optie minder voor de drukke weken die zijn ploeg te wachten staan.

PSV speelt vier officiële wedstrijden in elf dagen: het duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal (zaterdag), het tweeluik met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League (2 en 9 augustus) en de thuiswedstrijd tegen FC Emmen in de Eredivisie (6 augustus).

Normaal gesproken is Vertessen geen basisspeler bij PSV, maar hij wordt wel regelmatig gebruikt als invaller. De jeugdinternational van België speelde vorig seizoen 42 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Daarin scoorde hij negen keer en gaf hij vijf assists.

Vertessen maakte al op jonge leeftijd de overstap naar PSV, waar hij de jeugdopleiding doorliep. De aanvaller maakt sinds begin 2021 deel uit van de A-selectie en heeft in totaal zestig officiële wedstrijden achter zijn naam staan voor de bekerhouder.