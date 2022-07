Feyenoord heeft vrijdag de komst van aanvaller Santiago Giménez bevestigd. De Rotterdammers betalen het Mexicaanse Cruz Azul naar verluidt 4 miljoen euro voor 50 procent van de transferrechten en kunnen medio 2023 nog eens maximaal 40 procent aflossen.

Giménez tekent een contract tot medio 2026 bij Feyenoord. De in Argentinië geboren Mexicaan kondigde woensdagavond al aan dat hij de overstap zou maken naar de verliezend Conference League-finalist.

De 21-jarige Giménez was zijn hele carrière actief voor Cruz Azul. In 2021 debuteerde hij in het nationale elftal van Mexico, waarvoor hij tot nu toe vier wedstrijden speelde en twee keer tot scoren kwam.

"Ik was meteen heel enthousiast toen ik hoorde van de interesse van Feyenoord", vertelt Giménez op de website van zijn nieuwe club. "Het is een droom voor mij om voor zo'n grote club te mogen spelen. Ik heb heel bewust voor deze stap gekozen en ben iedereen dankbaar voor het warme welkom."

Feyenoord zeer actief op transfermarkt

Feyenoord toont zich deze week zeer actief op de transfermarkt. De Rotterdammers haalden ook al Oussama Idrissi en Quinten Timber naar De Kuip en lijken verdediger Jacob Rasmussen te huren van Fiorentina. Een week geleden kwam Sebastian Szymanski al op huurbasis naar Rotterdam.

De productiviteit op de transfermarkt is ook nodig, want Feyenoord zag enkele vaste krachten vertrekken. Onder anderen Tyrell Malacia, Luis Sinisterra, Cyriel Dessers, Guus Til en Bryan Linssen trokken de deur in De Kuip achter zich dicht.

Feyenoord begint op 7 augustus om 14.30 uur aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. Dan speelt de ploeg in Arnhem tegen Vitesse.