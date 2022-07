De UEFA heeft een disciplinair onderzoek ingesteld naar fans van Fenerbahçe. Die scandeerden woensdag tijdens de wedstrijd tegen Dynamo Kyiv de naam van de Russische president Vladimir Poetin.

Op video's op sociale media is te duidelijk te horen dat een deel van de aanhangers van Fenerbahçe de naam van Poetin scandeert na de openingsgoal van de Oekraïner Vitaliy Buyalskyi.

"De ethische commissie van de UEFA stelt een disciplinair onderzoek in naar vermeend wangedrag van Fenerbahçe-supporters tijdens de tweede kwalificatieronde van de Champions League in Istanboel", aldus de Europese voetbalbond, zonder daarbij te verwijzen naar de inhoud van de spreekkoren.

Fenerbahçe reageert donderdag via de clubwebsite op het incident. "Dit gedrag past niet bij onze club. Fenerbahçe is altijd bezig met het mensen bewust maken van de humanitaire situatie in de wereld. Dat zien we als onze verantwoordelijkheid. We willen nogmaals benadrukken: oorlog voeren is niet moedig, maar laf."

Fenerbahçe verloor de wedstrijd met 1-2 van Dynamo Kyiv en werd daardoor uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League. Foto: Getty Images

'Betreurenswaardig'

De 76-jarige trainer van Dynamo Kyiv, de Roemeen Mircea Lucescu, noemde het gedrag na afloop van de wedstrijd "betreurenswaardig". Hij verscheen naar verluidt uit protest niet op de persconferentie. "Op het veld verliep alles zoals gepland, maar op dergelijke uitlatingen van fans op de tribunes hadden we niet gerekend", aldus de ervaren trainer.

Vanwege de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne moest Dynamo Kyiv de thuiswedstrijd tegen 'Fener' vorige week in het Poolse Lódz spelen. De Oekraïense topclub werkte sinds de Russische inval alleen nog vriendschappelijke duels af, tot het tweeluik met Fenerbahçe in de Champions League.

De eerste ontmoeting tussen de twee clubs in Polen eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. Daardoor had Dynamo Kyiv aan een 2-1-zege genoeg om zich voor de volgende ronde te plaatsen.

De ploeg van trainer Lucescu neemt het voor een plek in de play-offs op tegen het Oostenrijkse Sturm Graz. Dynamo Kyiv speelt de thuiswedstrijd volgende week opnieuw in Polen.