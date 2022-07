Feyenoord heeft donderdag de transfer van Quinten Timber afgerond. De middenvelder komt voor een bedrag van naar verluidt 8,5 miljoen euro over van FC Utrecht en tekende een contract tot medio 2026 in De Kuip.

De 21-jarige Timber, tweelingbroer van Ajax-verdediger Jurriën Timber, is de duurste aankoop in de geschiedenis van Feyenoord. Danko Lazovic (2003) en Marcos Senesi (2019) deelden het vorige record: zij werden ieder voor 7 miljoen euro overgenomen.

Voor Timber betekent de transfer een terugkeer naar Feyenoord. Hij doorliep samen met zijn broer een deel van de jeugdopleiding in Rotterdam. Maar ze kozen in 2014 voor een overstap naar Ajax. Quinten Timber maakte nooit zijn debuut in de hoofdmacht, terwijl Jurriën Timber niet meer weg te denken is uit de basiself van de Amsterdammers.

Vanwege zijn gebrek aan perspectief in Amsterdam vertrok Quinten Timber vorig jaar transfervrij naar FC Utrecht. De geboren Utrechter speelde zich direct in de basis en kwam tot 33 officiële wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en vier assists gaf.

'Het voelde als thuiskomen'

"Het voelt zeker vertrouwd om hier terug te zijn", zegt Timber op de website van Feyenoord. "Toen ik naar De Kuip reed, voelde het als thuiskomen. Feyenoord heeft zijn best gedaan om me terug te halen en daar ben ik blij mee. Om acht jaar na mijn vertrek hier weer te mogen staan, in dit stadion waarin de supporters hun energie overbrengen op de ploeg, is fantastisch."

Met Timber heeft Feyenoord al de zevende aanwinst van deze zomer binnen. Eerder werden Danilo, Mohamed Taabouni, Mats Wieffer, Javairô Dilrosun, Sebastian Szymanski en Oussama Idrissi naar De Kuip gehaald. Daartegenover staat het vertrek van onder anderen Cyriel Dessers, Guus Til, Luis Sinisterra, Tyrell Malacia en Bryan Linssen.

Timber kan volgende week zijn officiële debuut maken voor Feyenoord. De ploeg van trainer Arne Slot begint het nieuwe Eredivisie-seizoen op zondag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen Vitesse.