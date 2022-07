Trainer Pascal Jansen maakt zich geen zorgen over de return van AZ tegen Tuzla City in de tweede voorronde van de Conference League. Hij vindt wel dat zijn ploeg vaker moet scoren dan in de heenwedstrijd (1-0).

"We hebben ons eigen plan. Het is jammer dat we thuis niet meer goals hebben gemaakt. We moeten donderdag heel zuiver zijn en meer doelpunten maken", zei Jansen woensdag op zijn persconferentie in Alkmaar.

Een week geleden voor eigen publiek wist AZ slechts één keer het net te vinden. Dat doelpunt van Dani de Wit kwam nota bene voort uit een penalty. De Alkmaarders kregen in het restant van de wedstrijd nog kansen om het tweeluik na één duel al zo goed als te beslissen, maar die werden niet benut.

"1-0 was niet het resultaat dat we wilden", erkende spits Vangelis Pavlidis vooruitblikkend op de return. "We hadden meer doelpunten willen maken. We moeten meer kansen creëren en meer doelpunten maken."

Dani de Wit zorgde in de heenwedstrijd voor het enige doelpunt. Dani de Wit zorgde in de heenwedstrijd voor het enige doelpunt. Foto: ANP

'Over de rechterkant heeft Tuzla City wel wat dreiging'

Normaal gesproken mag een plek in de volgende ronde geen probleem zijn voor AZ. Tuzla City, dat vorig seizoen als tweede eindigde in de Bosnische competitie, komt voor het eerst uit in Europees verband. In de eerste kwalificatieronde rekende de ploeg van trainer Dragan Jovic af met Tre Penne uit San Marino.

Jansen denkt ondanks het krachtsverschil dat Tuzla City zijn ploeg pijn zou kunnen doen in de return. "Over de rechterkant hadden ze wel wat dreiging. Ook werden we vrij snel gewaarschuwd voor hun gevaarlijke spelhervattingen. Het is zaak morgen geen gevaarlijke dode spelhervattingen te incasseren."

De wedstrijd tussen AZ en Tuzla City begint donderdag om 20.45 uur. De winnaar neemt het in de derde voorronde op tegen het Schotse Dundee United. AZ moet in totaal drie tegenstanders zien te verslaan om de groepsfase van de Conference League te bereiken.