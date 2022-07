Bondscoach Corinne Diacre vindt dat Frankrijk de uitschakeling in de halve finales van het EK over zichzelf heeft afgeroepen, maar wees als oorzaak ook naar de relatief korte voorbereidingstijd. Duitsland, dat twee rustdagen meer genoot, won woensdagavond met 2-1 in Milton Keynes.

"Je moet Duitsland nooit onderschatten. We troffen een sterke, atletische en efficiënte ploeg. Maar als we 48 uur langer hadden om ons voor te bereiden, dan had dit resultaat anders kunnen zijn. Daar ben ik zeker van", zei de 47-jarige Diacre op haar persconferentie na de wedstrijd.

Duitsland speelde op 21 juli al haar kwartfinale tegen Oostenrijk (2-0). Frankrijk kwam twee dagen later in actie en had bovendien een verlenging nodig om Oranje uit te schakelen (1-0), waardoor de speelsters meer minuten in de benen hadden zitten dan de Duitsers.

Tegen Duitsland was er halverwege nog weinig aan de hand - het stond bij rust 1-1 - maar uitblinker Alexandra Popp was na rust (weer) een klasse apart. De spits maakte in de 76e minuut met een fraaie kopbal verrassend een einde aan de titelaspiraties van Frankrijk, dat net als tegen Nederland veel kansen liet liggen.

"Helaas stond efficiëntie niet op het menu", baalde Diacre. "We hebben alles gegeven, maar het was niet genoeg. De fundering is in ieder geval gelegd. We hebben iets geweldigs opgebouwd met een hechte, hardwerkende groep die niet wil verliezen. Dat is een goed teken voor de toekomst."

In de finale wacht Duitsland zondag op Wembley een krachtmeting met het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. Het gastland rekende dinsdagavond zeer overtuigend af met Zweden: 4-0.