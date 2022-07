Aanvaller Alexandra Popp schoot Duitsland woensdag met twee doelpunten langs Frankrijk (2-1), waardoor haar ploeg zich kan gaan opmaken voor de finale tegen gastland Engeland op Wembley. "Iets mooiers kan ik niet bedenken."

"Eerlijk gezegd kan ik het bijna niet onder woorden brengen. We hebben weer een geweldige wedstrijd gespeeld", zei de Duitse sterspeler. De spits van VfL Wolfsburg is topscorer van het EK met zes doelpunten en werd met dank aan haar twee doelpunten de eerste speler die vijf EK-wedstrijden op rij scoort.

De Duitse vrouwen wonnen het EK al acht keer, maar stonden in 2013 voor het laatst in de finale. De finale tegen het Engeland van Wiegman is zondag om 18.00 uur en wordt gespeeld in een uitverkocht Wembley.

"Ja, zondag voor 90.000 mensen op Wembley tegenover Engeland. Iets mooiers kan ik niet bedenken. Dit is geweldig", aldus Popp.

Duitsland verloor nog geen wedstrijd dit toernooi en bereikte de finale met een indrukwekkend doelsaldo: dertien voor en slechts één goal tegen. Bondscoach Martina Voss-Tecklenburg is logischerwijs vervuld van trots door de finaleplaats, maar prijst ook de teamspirit.

"Het is verdiend, we hebben er zo hard voor gewerkt. We zijn tijdens dit toernooi naar elkaar toegegroeid en een hecht team geworden. We hebben alles voor elkaar over", sprak ze.