Dynamo Kyiv heeft zich woensdagavond geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. De topclub uit Oekraïne rekende af met Fenerbahçe. Na de 0-0 van vorige week werd het woensdag 1-2 in Istanboel.

Dynamo Kyiv kwam vorige week in de eerste ontmoeting met Fenerbahçe voor het eerst sinds 12 december in actie in een officieel duel. In februari legde de voetbalbond de nationale competitie stil vanwege de oorlog in het land. In april werd het seizoen definitief afgebroken.

Er werd geen kampioen uitgeroepen, maar de bond verdeelde de Europese tickets op basis van de stand in april. Dynamo Kyiv stond op dat moment tweede en die plek geeft recht op deelname aan de tweede voorronde van de Champions League.

Dynamo Kyiv speelde vanwege de oorlog zijn 'thuisduel' in het Poolse Lódz, waar dus niet werd gescoord. Ook bij de return in Istanboel deden beide teams weinig voor elkaar onder. De bezoekers openden na 57 minuten de score via Vitaliy Buyalskyi.

Enkele minuten daarvoor was de thuisploeg tot tien man gereduceerd door een tweede gele kaart van Ismail Yüksek. Tot overmaat van ramp voor de Turkse club miste Enner Valencia na zeventig minuten een strafschop.

Dankzij een treffer van Attila Szalai in de 88e minuut sleepte Fenerbahçe echter alsnog een verlenging uit het vuur. Daarin kroonde Oleksandr Karavaev zich tot de gevierde man voor de bezoekers door na 114 minuten te scoren.

Shakhtar Donetsk zeker van de Champions League

Dynamo Kyiv moet nu nog twee clubs uitschakelen om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. In de derde voorronde wacht Sturm Graz. Shakhtar Donetsk is als kampioen van Oekraïne rechtstreeks geplaatst voor het elitetoernooi.

Namens Nederland neemt PSV deel aan de derde voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren duelleren op 2 en 9 augustus met AS Monaco. Ajax is als kampioen zeker van de poulefase.