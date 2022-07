Duitsland heeft zich woensdag geplaatst voor de finale van het EK door met 2-1 te winnen van Frankrijk. Alexandra Popp was met twee doelpunten de uitblinker bij de Duitse vrouwen, die zich op mogen maken voor de finale tegen het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman.

Duitsland was voor rust de betere ploeg tegen de Françaises, die in de kwartfinale nog te sterk waren geweest voor Nederland. In de 41e minuut kwamen de Duitsers verdiend op 1-0 via aanvoerder en sterspeler Popp.

Dat het bij rust gelijk stond, was te danken aan aanvaller Kadidiatou Diani, die namens Frankrijk voor 1-1 zorgde met een fraaie afstandsknal. Na rust was het weer Popp, die haar ploeg met een geplaatste kopbal een ticket voor de finale bezorgde.

Duitsland verloor nog geen wedstrijd dit toernooi en incasseerde slechts één goal: die van Diani in de halve finale. Het won in de groepsfase van Denemarken (4-0), Spanje (2-0) en Finland (0-3), om vervolgens in de kwartfinales Oostenrijk te verslaan (2-0).

De Duitse vrouwen wonnen het EK al acht keer, maar stonden in 2013 voor het laatst in de finale. De finale tegen het Engeland van Wiegman is zondag om 18.00 uur en wordt gespeeld in een uitverkocht Wembley.

Duitsland viert de winnende goal van Popp. Foto: Getty Images

Duitsland aan de hand van Popp naar Wembley

Duitsland kwam uitstekend uit de startblokken en kreeg de eerste kansen van de wedstrijd. In de 21e minuut was aanvoerder Popp voor het eerst dicht bij een doelpunt, maar haar vrije trap werd met een uiterste krachtsinspanning uit het doel geranseld door keeper Pauline Peyraud-Magnin.

De Françaises kwamen er de gehele eerste helft niet aan te pas en leden veel balverlies in de opbouw. In de veertigste minuut vond Duitsland de doorbraak via Popp, die overtuigend afwerkte na een strakke voorzet. Zij werd met dat doelpunt de eerste speler in de historie die vijf EK-wedstrijden op rij scoort.

Hoewel Frankrijk in de eerste helft weinig tot niets in de melk te brokkelen had, gingen beide ploegen toch met een gelijke stand rusten. Diani haalde van afstand uit en de bal verdween via keeper Merle Frohms ongelukkig in het doel.

Na rust speelde Frankrijk aanvallender en kwam het makkelijker tot kansen. In de 62e minuut miste Bacha een grote kans om 1-2 te maken. Ook aanvoerder Wendie Renard, die zeer sterk was bij dodespelmomenten, slaagde er ondanks verschillende mogelijkheden niet in om te scoren.

Uiteindelijk was het weer Popp die het deed voor Duitsland. Zij haalde in de 77e minuut de trekker over met haar hoofd voor de verlossende treffer. Hierna drong Frankrijk nog meerdere malen aan, maar de goed keepende Frohms hield haar ploeg overeind. Hoewel invaller Linda Dallmann vlak voor tijd naliet om de 3-1 te maken, was het toch Duitsland dat de wedstrijd over de streep trok.