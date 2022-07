Clubs uit Engeland, Duitsland en Frankrijk mogen komend seizoen bij Europese wedstrijden experimenteren met staanplaatsen, zo heeft het uitvoerend comité van de UEFA besloten.

Na een evaluatie wordt gekeken naar eventuele voortzetting of uitbreiding van de plannen.

Na de ramp in het Heizel-stadion in Brussel tijdens de Europa Cup I-finale tussen Juventus en Liverpool in 1985 verbood de UEFA supporters te staan tijdens Europese duels. 39 mensen kwamen bij die ramp om het leven.

Vier jaar later volgde de ramp in het Hillsborough-stadion tijdens de FA Cup-wedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forest, met 97 doden tot gevolg.

Formeel wordt het experiment van de UEFA toegepast bij clubs uit de vijf grootste Europese competities, maar stadions van de Spaanse en Italiaanse teams zijn niet veilig genoeg bevonden voor staanplaatsen. Daardoor blijven de ploegen uit Engeland, Duitsland en Frankrijk over.

De test wordt uitgevoerd in de Champions League, Europa League en Conference League, maar de finales maken geen deel uit van het experiment.