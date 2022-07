Uruguay, Argentinië, Paraguay en Chili willen in 2030 gezamenlijk het WK voetbal organiseren, bevestigt de Uruguayaanse voetbalbond AUF woensdag.

De AUF laat weten dat er op 2 augustus een persconferentie wordt belegd waarin de kandidatuur wordt toegelicht. In 2030 is het honderd jaar geleden dat Uruguay de eerste editie van het WK voetbal voor mannen organiseerde. De gastheer won dat toernooi door Argentinië in de finale met 4-2 te verslaan.

Chili huisvestte het WK al eens in 1962, toen Brazilië voor de tweede keer op rij wereldkampioen werd. Ook Argentinië fungeerde eenmaal als WK-organisator: in 1978. Destijds rekende het gastland af met Nederland in de eindstrijd (3-1 na verlenging). Paraguay organiseerde nog nooit WK-eindrondeduels.

Het is nog nooit gebeurd dat een WK in meer dan twee verschillende landen werd gehouden. In 2026 wordt er een primeur gevestigd met drie gastheren: Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Vanaf dat jaar doen liefst 48 landen mee aan het mondiale eindtoernooi.

Mario Kempes werd met zes goals topscorer van het WK 1978 in Argentinië. Mario Kempes werd met zes goals topscorer van het WK 1978 in Argentinië. Foto: Getty Images

Dit jaar organiseert Qatar het WK voetbal

Ook onder meer Marokko overweegt zich te kandideren als gastheer voor het WK 2030. Verder hebben Spanje en Portugal hiervoor de krachten gebundeld en is er sprake van een mogelijke gezamenlijke poging van Roemenië, Servië, Griekenland en Bulgarije.

Dit jaar wordt het WK gehouden in Qatar. Op 21 november spelen Nederland en Senegal de openingswedstrijd in het Al Thumama-stadion in Doha.