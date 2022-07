FC Barcelona heeft donderdag de komst van Jules Koundé bekendgemaakt. De verdediger wordt overgenomen van Sevilla en is de volgende topaankoop van de Catalanen in een drukke transferzomer.

Koundé moet de medische keuring nog doorstaan en moet ook zijn contract nog ondertekenen, zo laat de Catalaanse topclub weten op de eigen website. Naar verluidt tekent de 23-jarige Koundé, die ook in de belangstelling van Chelsea stond, een contract voor vier seizoenen bij Barcelona. De international van Frankrijk kwam sinds 2019 uit voor Sevilla.

Over het transferbedrag zijn geen officiële mededelingen gedaan. Eerder berichtten Spaanse media dat de Catalanen maar liefst 50 miljoen euro voor Koundé neertellen. De transfersom kan via bonussen oplopen tot 60 miljoen euro.

Koundé is de derde grote aankoop voor Barcelona deze zomer. Eerder werd Raphinha voor naar verluidt 58 miljoen euro van Leeds United overgenomen en kwam Robert Lewandowski voor 45 miljoen euro over van Bayern München. Dat zijn grote bedragen voor de Catalaanse club, die al langere tijd in zwaar weer verkeert en nog vrijwel geen speler heeft verkocht.

Om meer ruimte in de begroting te creëren, zou Barcelona graag zien dat Frenkie de Jong vertrekt naar het Manchester United van Erik ten Hag. Dat zou FC Barcelona naar verluidt een flink bedrag opleveren. Of de middenvelder daadwerkelijk naar Engeland zal vertrekken, is nog de vraag.

Koundé kan over twee weken zijn officiële debuut voor FC Barcelona maken. De ploeg van trainer Xavi begint het La Liga-seizoen op 13 augustus met een thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano.