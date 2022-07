Girondins de Bordeaux mag komend seizoen toch op het tweede niveau van Frankrijk uitkomen, zo heeft de Franse voetbalbond woensdag bekendgemaakt. Een bemiddelingsvoorstel van het Frans olympisch comité werd door het uitvoerend comité van de bond goedgekeurd.

Bordeaux degradeerde afgelopen seizoen uit de Ligue 1 en werd vanwege grote financiële problemen zelfs teruggezet naar National 1. Dat is het hoogste amateurniveau in Frankrijk.

De club, sinds vorig jaar in handen van de Spaanse zakenman Gérard López, kondigde vorige maand direct aan in beroep te gaan. "We houden er vertrouwen in een solide project te kunnen neerzetten voor het seizoen 2022/2023. Het beroep geeft tijd om nieuwe oplossingen af te ronden, om zo de Ligue 2-status te behouden", meldde de Franse club.

De zesvoudig kampioen van Frankrijk, die in 2009 de laatste landstitel vierde, heeft naar verluidt een schuld van ruim 40 miljoen euro.

Het uitvoerend comité van de Franse voetbalbond heeft toezichthouder Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) gevraagd om gedurende het seizoen 2022/2023 intensief financieel toezicht op de club te houden.