Feyenoord heeft woensdag in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een ruime zege geboekt op NAC Breda. Het oefenduel op trainingscomplex Varkenoord in Rotterdam eindigde in 6-1.

De ploeg van trainer Arne Slot maakte daarmee een einde aan een serie povere resultaten in de oefencampagne. Van zowel FC Kopenhagen (0-7), Union Sint-Gillis (0-4) als Olympique Lyonnais (0-2) werd verloren. Daar stond alleen een overwinning op Red Bull Salzburg (2-1) tegenover.

Feyenoord kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een fraaie krul van Patrik Walemark in de verre hoek. Door een eigen doelpunt van Stef de Wijs en een treffer van Alireza Jahanbakhsh stond het halverwege 3-0.

Die score liep in de tweede helft nog verder op door jongelingen Cole Bassett (20), Lennard Hartjes (19) en de van AZ overgekomen Mohamed Taabouni (20). Sabir Agougil redde vlak voor tijd de eer voor het in de Keuken Kampioen Divisie uitkomende NAC.

Bij Feyenoord maakte Sebastian Szymanski zijn officieuze debuut. De Poolse aanvallende middenvelder kwam vorige week op huurbasis over van Dynamo Moskou. De van Sevilla gehuurd Oussama Idrissi speelde nog niet mee, maar was wel aandachtig toeschouwer.

Feyenoord sluit de oefencampagne zondag in De Kuip af tegen Osasuna, al mag bij die wedstrijd geen publiek aanwezig zijn. Op zondag 7 augustus opent de nummer drie van het afgelopen seizoen de competitie met een uitwedstrijd tegen Vitesse.