Cees Roozemond legt na dit seizoen zijn functie als algemeen directeur bij sc Heerenveen neer. De 62-jarige bestuurder is sinds 2019 de eindverantwoordelijke in Friesland.

"Ik kijk tot dusver terug op een mooie, maar ook hectische en soms vreemde periode. Na één seizoen sloeg corona toe en werd de uitdaging om onze doelstellingen te realiseren plotseling nog uitdagender", zegt Roozemond op de clubsite van sc Heerenveen.

"Ik ben trots op hoe de organisatie hiermee is omgegaan. Tijdens deze periode is de essentiële liquiditeit altijd gewaarborgd geweest. Ook hebben we een aantal mooie transfers weten te realiseren, zoals die van Michel Vlap, Joey Veerman en natuurlijk Chidera Ejuke."

In maart van 2019 werd Roozemond benoemd tot opvolger van de toen al vertrokken Luuc Eisenga. Sc Heerenveen finishte sindsdien achtereenvolgens als elfde, tiende, twaalfde en achtste.

"De achtste plek van vorig seizoen was een prachtige prestatie. Maar het eindigen in het linkerrijtje van de Eredivisie moet richting het seizoen 2024/2025 structureel worden."

"Voor komend seizoen hebben we een begroting met een omzet van 17,2 miljoen euro. Richting seizoen 2024/2025 willen we groeien naar een omzet van 20 miljoen euro. Ambitieus en realistisch voor een club met ons achterland en de sympathie die we hebben door heel Nederland."