Lisandro Martínez is woensdag gepresenteerd als Manchester United-aanwinst. De 24-jarige verdediger heeft getekend voor vijf jaar (met een optie op een extra seizoen) en vindt dat de overstap op het perfecte moment in zijn carrière komt.

Ajax had de overgang van Martínez, die minstens 57,37 miljoen euro oplevert, tien dagen geleden al aangekondigd. Nu alle formaliteiten zijn afgerond, mag de zevenvoudig international van Argentinië zich definitief speler van United noemen.

"Ik wil Ajax en haar supporters bedanken voor alle steun die ze me hebben gegeven. Ik heb daar een ongelooflijke tijd gehad, maar voel dat dit hét moment is om mezelf in een andere omgeving te testen. United is daar de perfecte club voor", zegt Martínez op de site van United.

"Ik heb tot nu toe steeds het geluk gehad om in succesvolle ploegen te spelen en die lijn wil ik hier doortrekken. Er is veel werk te doen, maar ik geloof er heilig in dat het ons gaat lukken."

Martínez is de derde nieuwe speler die trainer Erik ten Hag kan verwelkomen bij United. Eerder werd Tyrell Malacia voor 15 miljoen euro overgenomen van Feyenoord en werd Christian Eriksen transfervrij vastgelegd.

In het verleden vertrokken slechts twee spelers voor een hoger bedrag dan Martínez uit de Eredivisie. Frenkie de Jong ging voor 86 miljoen euro van Ajax naar FC Barcelona en Matthijs de Ligt verruilde Ajax voor 85,5 miljoen euro voor Juventus.

Lisandro Martínez poseert trots in het shirt van zijn nieuwe club. Lisandro Martínez poseert trots in het shirt van zijn nieuwe club. Foto: Getty Images

Top tien duurste uitgaande Eredivisie-transfers 1. Frenkie de Jong van Ajax naar FC Barcelona (2019) - 86 miljoen euro

2. Matthijs de Ligt van Ajax naar Juventus (2019) - 85,5 miljoen euro

3. Lisandro Martínez van Ajax naar Manchester United (2022) - 57,37 miljoen euro (kan oplopen tot 67,37 miljoen euro)

4. Hirving Lozano van PSV naar Napoli (2019) - 45 miljoen euro

5. Davinson Sánchez van Ajax naar Tottenham Hotspur (2017) - 42 miljoen euro

6. Hakim Ziyech van Ajax naar Chelsea (2020) - 40 miljoen euro

7. Donny van de Beek van Ajax naar Manchester United (2020) - 39 miljoen euro

8. Memphis Depay van PSV naar Manchester United (2015) - 34 miljoen euro

9. Sébastien Haller van Ajax naar Borussia Dortmund (2022) - 31 miljoen euro

10. Donyell Malen van PSV naar Borussia Dortmund (2021) - 30 miljoen euro

Cijfers zijn inclusief bonussen en op basis van transfermarkt