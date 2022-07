Neymar moet voor de rechter verschijnen voor onregelmatigheden bij zijn transfer van Santos naar FC Barcelona in 2013. De al jaren slepende zaak dient van 17 tot 31 oktober, de maand voor het begin van het WK in Qatar.

Tegen de Braziliaanse aanvaller is een celstraf van twee jaar en een schadevergoeding van 10 miljoen euro geëist, melden Spaanse media. Neymar beweert dat hij zich alleen op het voetbal had gericht en dat hij blind vertrouwde op zijn vader, die ook zijn manager is.

Naast Neymar staan ook voormalig Barcelona-voorzitters Josep Maria Bartomeu en Sandro Rosell terecht. De vader van Neymar en familiebedrijf N&N moeten zich eveneens voor de rechter verantwoorden.

De zaak kwam aan het licht na een klacht van investeringsmaatschappij DIS. Het Braziliaanse bedrijf had recht op 40 procent van de transfersom en beklaagde zich over de inkomsten toen het werkelijke transferbedrag bekend werd.

Barcelona bleek veel meer te hebben betaald dan de 57 miljoen die de club aanvankelijk als transfersom noemde. Er bleken tientallen miljoenen extra te zijn overgemaakt naar een maatschappij waar Neymars vader eigenaar van is. Volgens de Spaanse aanklager werd er minstens 83,3 miljoen euro betaald.

De kans is klein dat Neymar, die in 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain verhuisde, daadwerkelijk de cel in moet. Gevangenisstraffen tot twee jaar zijn in Spanje bij een eerste veroordeling voorwaardelijk.