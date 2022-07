Feyenoord heeft zich woensdag versterkt met Oussama Idrissi. De 26-jarige aanvaller wordt voor één seizoen gehuurd van Sevilla, waar hij niet in de plannen van trainer Julen Lopetegui voorkomt. Er is geen koopoptie bedongen.

Voor Idrissi betekent zijn tijdelijke overstap een terugkeer naar de club waar hij vier jaar lang in de jeugdopleiding speelde. Bovendien wordt hij herenigd met trainer Arne Slot, met wie hij bij AZ al samenwerkte.

"Ik heb hier hele warme en mooie herinneringen en wil er graag meer aan toevoegen", zegt Idrissi op de site van Feyenoord. "Als speler van Feyenoord in De Kuip spelen is altijd een droom geweest. Ik ben enorm vereerd dat dat er nu van gaat komen."

Feyenoord is niet de eerste club die Idrissi van Sevilla huurt. In de tweede helft van het seizoen 2020/2021 stapte hij al over naar Ajax en begin dit jaar kwam de zevenvoudig international van Marokko voor Cádiz uit.

Idrissi verdiende Sevilla-transfer bij AZ

Idrissi vertrok in 2020 naar Sevilla, dat 12 miljoen euro voor hem betaalde aan AZ, de club waar hij indruk maakte. Dat niveau haalde hij sindsdien niet meer. De vleugelaanvaller debuteerde als prof bij FC Groningen.

Na middenvelders Mats Wieffer en Sebastian Szymanski en aanvallers Mohamed Taabouni, Javairô Dilrosun en Danilo is Idrissi de zesde zomeraanwinst van Feyenoord.

Zeer waarschijnlijk presenteert de vijftienvoudig landskampioen op korte termijn ook Quinten Timber en Santiago Giménez, een jonge Mexicaanse spits, die in eigen land voor Cruz Azul speelt.

Timber komt over van FC Utrecht en schijnt met 8,5 miljoen euro de duurste Feyenoord-aankoop ooit te worden. Naar verluidt stond de jeugdinternational ook in de belangstelling van Ajax, PSV en buitenlandse clubs.