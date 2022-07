Het gaat naar omstandigheden goed met Sébastien Haller. De spits van Borussia Dortmund is inmiddels met succes aan de tumor in zijn teelbal geopereerd en gaat zijn revalidatie met vertrouwen in, vertelt Dortmund-directeur Sebastian Kehl woensdag.

De ziekte van Haller, die onlangs voor 31 miljoen euro overkwam van Ajax, werd vorige week maandag bekend. De 28-jarige Ivoriaan liet vrijdag zelf al weten met succes een medische ingreep te hebben ondergaan.

"De operatie is heel, heel goed verlopen. Hij is op de goede weg", zegt Kehl woensdag in een interview op de website van Borussia Dortmund. De oud-verdediger is onder de indruk van de houding van Haller.

"Hij was superstabiel en ongelooflijk positief. Hij zei tegen zijn medespelers: 'Doe je werk en geef alles. Zorg ervoor dat we nog meedoen om de prijzen als ik terugkom.' En dat zullen ze ook doen."

'Dit heeft iets met ons gedaan'

Het is vooralsnog niet bekend of het om een goed- of kwaadaardige tumor gaat. Haller ondergaat meer onderzoeken in een gespecialiseerd medisch centrum. Ondertussen proberen zijn teamgenoten zich weer te focussen op het nieuwe seizoen.

"Natuurlijk heeft dit iets met ons gedaan. Het kost tijd om zoiets te verwerken", aldus Kehl. "Je vecht samen voor overwinningen, maar uiteindelijk gaat het om veel meer dan dat. Het gaat om Sébastien, zijn familie en zijn gezondheid."

Het seizoen begint vrijdag officieel voor Dortmund, wanneer een uitduel met 1860 München op het programma staat in de eerste ronde van de DFB-Pokal. Volgende week zaterdag is Bayer Leverkusen de eerste tegenstander in de Bundesliga.