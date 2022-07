De hoop van de Zweedse voetbalsters om het EK te winnen, werd dinsdagavond door Engeland op hardhandige wijze de grond in geboord. De 4-0-eindstand in Sheffield betekende zelfs de grootste nederlaag ooit voor de Scandinavische ploeg.

"Dit is een enorme teleurstelling", treurde aanvaller Stina Blackstenius, die in Engeland voor Arsenal speelt. "Een EK op deze manier verlaten, is wel het allerlaatste wat je wil meemaken."

Zweden, dat in de groepsfase met 1-1 gelijkspeelde tegen Nederland, begon nog prima aan de halve finale en kreeg in de beginfase de beste kansen. Na de 1-0 van Engeland in de 34e minuut wist de ploeg zich echter niet meer terug te knokken.

"We missen efficiëntie", vond bondscoach Peter Gerhardsson. "Het is duidelijk dat we zelf op voorsprong hadden moeten komen, maar dat laten we na. Nu staan we hier achteraf met een heel slecht gevoel."

De trainer leeft vooral mee met zijn speelsters. "Ik heb medelijden met ze, want ik weet dat ze in het dagelijks leven elke minuut met voetbal bezig zijn. Als je dan naar een EK komt, wil je niet dat het zo eindigt."

De Zweedse bondscoach Peter Gerhardsson feliciteert Sarina Wiegman met het bereiken van de finale. De Zweedse bondscoach Peter Gerhardsson feliciteert Sarina Wiegman met het bereiken van de finale. Foto: ANP

'Engeland is een fysiek heel sterk team'

Het falen van Zweden heeft volgens Gerhardsson ook te maken met de kracht van de Engelse ploeg, die onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman zondag voor het eerst een eindtoernooi bij de vrouwen kan winnen.

"Engeland is een fysiek heel sterk team. Wij konden ze in de eerste helft goed tegenstand bieden, maar daarna werd het minder. Daarom werden we in delen van de tweede helft overlopen."

Ook sterspeler Fridolina Rolfö zag dat het na rust voor haar ploeg van kwaad tot erger ging. "Het lukte ons niet meer om ze onder druk te zetten en zij bleven maar scoren. Het was een hele zware wedstrijd."

Engeland speelt zondag om 18.00 uur op Wembley in de finale tegen Duitsland of Frankrijk. Die tweede halve finale wordt woensdag om 21.00 uur afgetrapt.