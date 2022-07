Feyenoord heeft de slag om Quinten Timber gewonnen, melden VI, het AD en De Telegraaf woensdag. De Rotterdammers troeven onder meer Ajax en PSV af in de strijd om de middenvelder van FC Utrecht.

Naar verluidt legt Feyenoord een recordbedrag neer voor de 21-jarige Timber, die nog tot medio 2024 vastligt in Utrecht. De Telegraaf spreekt van een vaste transfersom van 8,5 miljoen euro, die door bonussen nog met 1 miljoen euro kan oplopen.

Daarmee is Timber de duurste Feyenoord-aankoop ooit. Het record staat nu nog op naam van Marcos Senesi en Danko Lazovic. Beide spelers werden in het verleden voor een bedrag van 7 miljoen euro naar De Kuip gehaald.

Timber heeft er één seizoen op zitten als speler van FC Utrecht. Hij werd in de zomer van vorig jaar transfervrij opgepikt bij Ajax, waar hij in tegenstelling tot zijn broer Jurriën Timber niet doorbrak.

In Utrecht was Timber wél een vaste kracht. De jeugdinternational van Oranje kwam in alle competities tot 33 wedstrijden, waarin hij twee doelpunten maakte en vier assists leverde.

Feyenoord raakt mogelijk Aursnes kwijt

Bij Feyenoord wordt Timber de derde nieuwe middenvelder in de selectie. De Rotterdammers verwelkomden eerder Mats Wieffer van Excelsior en Sebastian Szymanski van Dynamo Moskou.

Daar staat het vertrek van Frederik Aursnes mogelijk tegenover. De Noorse middenvelder, die pas één seizoen achter de rug heeft als Feyenoorder, staat naar verluidt in de nadrukkelijke belangstelling van Benfica.

Het seizoen begint voor Feyenoord volgende week officieel met een uitwedstrijd tegen Vitesse in de Eredivisie. In de aanloop naar dat duel wordt nog geoefend tegen NAC Breda en Osasuna.