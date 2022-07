Dusan Tadic vindt dat Ajax klaar is voor de strijd met PSV om de Johan Cruijff Schaal. De aanvoerder van de Amsterdammers zag dinsdagavond veel goede dingen tijdens de gewonnen oefenwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk (3-1).

"Het was een goede wedstrijd tegen een goede tegenstander. Shakhtar speelt goed voetbal met een goede veldbezetting. Het was een goede test voor ons", zei Tadic in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax TV.

"Fysiek was dit belangrijk en we moeten gevoel met elkaar krijgen, want er zijn nieuwe spelers. We spelen maar twee of drie oefenwedstrijden, dus deze wedstrijd was heel belangrijk. We zijn klaar voor zaterdag."

Ajax kwam in eigen huis op achterstand, waarna Tadic, Steven Berghuis en Mohammed Kudus de zege veiligstelden. Hoewel de selectie nog niet helemaal op peil is en Ajax slechts enkele oefenduels in de benen heeft, is Tadic vol vertrouwen.

Dat komt mede door de aanwezigheid van de nieuwe trainer Alfred Schreuder. "Het is heel duidelijk wat hij wil. Hij heeft dezelfde filosofie als Erik ten Hag. Het is heel mooi om met hem te werken."

Schreuder: 'Fysiek moeten we nog een stap zetten'

Schreuder was ook overwegend positief over het spel tegen Shakhtar, al liet de trainer net als Tadic blijken dat Ajax er nog niet helemaal is. "Het is goed voor ons dat we zo'n goede tegenstander hadden", zei hij tegen Ziggo Sport.

"We moeten fysiek nog wel een stap zetten. De afstemming in het druk zetten was in de eerste helft niet helemaal goed, de restverdediging stond niet helemaal goed. Maar ik heb ook veel goede dingen gezien. In de eerste helft hadden we misschien wel vier keer kunnen scoren."

Toch wil Schreuder zich niet blindstaren op het duel om de Johan Cruijff Schaal. "Zaterdag is een belangrijke wedstrijd. Maar we moeten ons vooral richten op hetgeen we kunnen verbeteren en goed gedaan hebben."

De wedstrijd tussen Ajax en PSV begint zaterdag om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Het duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar wordt geleid door scheidsrechter Dennis Higler.