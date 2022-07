FC Barcelona en Juventus hebben in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) gelijkgespeeld in een oefenwedstrijd in de Verenigde Staten. In Dallas werd het 2-2 in een wedstrijd waarin Barcelona twee keer op voorsprong kwam.

Ousmane Dembélé nam in stadion Cotton Bowl beide doelpunten van 'Barça' voor zijn rekening. Moise Kean was twee keer trefzeker namens Juventus.

Bij Barcelona behoorde zowel Frenkie de Jong als Memphis Depay niet tot de basisopstelling. De Jong speelde de tweede helft en Memphis viel na ruim een uur in voor Robert Lewandowski. Beide Oranje-internationals worden al een tijdje in verband gebracht met een vertrek.

De Jong zou ondanks een akkoord tussen Barcelona en Manchester United in Camp Nou willen blijven, maar dat is naar verluidt alleen een optie als hij ongeveer de helft van zijn salaris inlevert. Memphis zou op de radar van meerdere clubs staan.

Bij Juventus ontbrak Paul Pogba, die niet was meegereisd wegens een knieblessure. De middenvelder werd recent overgenomen van United.

FC Barcelona komt komend weekend op Amerikaanse bodem nog in actie tegen New York Red Bulls. Juventus treft dan Real Madrid.