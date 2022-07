Sarina Wiegman heeft zich met de voetbalsters van Engeland geplaatst voor de finale van het EK in eigen land. Zweden werd dinsdag in de halve finale in Sheffield met grote cijfers verslagen: 4-0.

Wiegman ligt zo op koers om haar twee Europese titel op rij te winnen. Vijf jaar geleden loodste ze Nederland naar de toernooizege, na een 4-2-zege in de finale tegen Denemarken.

Met Engeland staat de Haagse succescoach zondag in de eindstrijd tegenover Duitsland of Frankrijk, dat in de kwartfinales de Oranjevrouwen uitschakelde. De tweede halve finale wordt woensdag om 21.00 uur gespeeld.

Engeland stond halverwege met 1-0 voor door een doelpunt van Beth Mead, waarna Lucy Bronze vroeg in de tweede helft de voorsprong verdubbelde. Met een prachtige hakbal zorgde Alessia Russo na ruim een uur spelen voor de beslissing. Francesca Kirby maakte er ook nog 4-0 van.

In de kwartfinales had Engeland nog de handen vol aan Spanje, dat pas na verlenging met 2-1 werd verslagen. In de groepsfase bleef het gastland, dat nog nooit een groot toernooi bij de vrouwen heeft gewonnen, foutloos tegen Oostenrijk (1-0), Noorwegen (8-0) en Noord-Ierland (5-0).

Wiegman vertrok na de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio bij de KNVB om in Engeland aan de slag te gaan. Daar volgde ze Phil Neville op als bondscoach.

Sarina Wiegman loopt tevreden weg na het bereiken van de EK-finale. Sarina Wiegman loopt tevreden weg na het bereiken van de EK-finale. Foto: Reuters

Engeland neemt initiatief na lastige start

Zweden was alleen in de openingsfase sterker dan Engeland. Sofia Jakobsson stuitte al na twintig seconden op Mary Earps, de Engelse keeper die ook Stina Blackstenius van scoren afhield. Diezelfde Blackstenius kopte ook nog op de lat.

Engeland speelde aanvankelijk op de counter, maar nam na een lastige start steeds meer het initiatief. Mead maakte in de 34e minuut de belangrijke openingstreffer en Bronze kopte in de 48e minuut raak.

Blackstenius was na ruim een uur nog dichtbij de 2-1, maar ze stuitte opnieuw op keeper Earps. Invalster Russo maakte in de 68e minuut het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Ze hakte de bal tussen de benen van de Zweedse keeper Hedvig Lindahl door in het doel. Uiteindelijk bepaalde Kirby de eindstand.

Wiegman vierde de treffer met een arm in de lucht en een gebalde vuist. Nog één overwinning en ze heeft ook Engeland Europees kampioen gemaakt.