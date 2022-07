Luis Suárez keert terug bij zijn oude club Nacional, maakt de Uruguayaanse aanvaller dinsdag bekend op Twitter.

"Ik heb een akkoord bereikt met Nacional. Het was onmogelijk voor mij om nee te zeggen tegen deze kans", zegt Suárez in de video op Twitter. "Ik hoop dat de laatste details spoedig zullen worden afgerond, zodat de overeenkomst officieel kan worden gesloten."

De 35-jarige aanvaller was transfervrij nadat zijn aflopende contract bij Atlético Madrid deze zomer niet was verlengd. Nacional is koploper in de Uruguayaanse competitie en staat in de kwartfinales van de Copa Sudamericana, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Europa League.

Suárez doorliep bij de club uit Montevideo de jeugdopleiding en speelde er zijn eerste wedstrijden als profvoetballer. De Uruguayaan maakte vervolgens in 2006 de overstap naar FC Groningen.

Aanvaller breekt definitief door bij Ajax

Een jaar later werd hij opgepikt door Ajax, waarbij hij in 157 officiële wedstrijden tot 111 doelpunten kwam. De Amsterdammers verkochten hem in januari 2011 voor 27 miljoen euro aan Liverpool. Ook in de Engelse havenstad scoorde Suárez aan de lopende band: 82 keer in 133 wedstrijden.

Medio 2014 vertrok hij naar FC Barcelona, waarbij hij uiteindelijk zijn langste periode als voetballer kende. Met de Catalanen won Suárez de Champions League, het wereldkampioenschap voor clubs en vier keer de Spaanse landstitel. In 2020 werd de Uruguayaan in een kort telefoongesprek door Ronald Koeman medegedeeld dat hij niet meer nodig was. Ook drukte zijn salaris te zwaar op de begroting.

Uit wraak verkaste hij naar concurrent Atlético Madrid, waarmee hij in het seizoen 2020/2021 de Spaanse landstitel won. Afgelopen seizoen speelde de 112-voudig international 45 officiële wedstrijden voor 'Atléti'. Daarin scoorde hij dertien keer.