Ajax kan nog niet zeggen wanneer Mohamed Ihattaren terugkeert op het trainingsveld. De van Juventus gehuurde speler ontbreekt al geruime tijd in de selectie en ging deze maand ook niet mee op trainingskamp naar Oostenrijk.

Ajax liet eerder deze maand weten dat Ihattaren "niet fit is", maar volgens De Telegraaf en VI zijn er problemen in de privésfeer. Zo zou de voormalige PSV'er bedreigingen ontvangen, die naar verluidt niet uit de hoek van supporters komen.

Technisch manager Gerry Hamstra wilde dinsdag niet uitgebreid ingaan op de situatie, maar zei wel dat hij zich zorgen maakt. "We zijn allemaal bezorgd om Mo", vertelde hij vlak voor de oefenwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk tegen Ziggo Sport.

"We zijn een voetbalclub, maar sommige dingen gaan verder dan voetbal. We zijn allemaal begaan met Mo. Er is vanuit de club via een direct lijntje contact met hem."

'Hopen hem snel weer te begroeten'

Op welke termijn Ihattaren wordt terugverwacht en of hij wel een individueel trainingsprogramma kan afwerken, kon Hamstra niet zeggen. "Het allerbelangrijkste is dat het goed met hem gaat", benadrukt hij.

"Als het met jou als mens goed gaat, dan komt de rest vanzelf. Dat is denk ik ook de volgorde. We hopen dat het snel de goede kant opgaat met hem en dat we hem snel weer kunnen begroeten."

Ihattaren vertrok vorig jaar met ruzie bij PSV, waarna hij ook in Italië zijn draai niet wist te vinden. Begin dit jaar volgde een verrassende overstap naar Ajax, dat de spelmaker huurt met een optie tot koop.

Aan het begin van de voorbereiding maakte Ihattaren nog een goede indruk. De spelmaker oogde fit en scoorde onder meer twee keer in de oefenwedstrijd tegen SC Paderborn.