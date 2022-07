Ajax heeft dinsdag met dank aan doelpunten van Dusan Tadic, Steven Berghuis en Mohammed Kudus met 3-1 gewonnen van Shakhtar Donetsk. De opbrengsten van het benefietduel gaan naar slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Ajax trad aan zonder aanwinst Calvin Bassey, die nog wacht op een werkvergunning, maar speelde verder in de beoogde basisopstelling. De Amsterdammers begonnen goed aan de wedstrijd en namen in de zeventiende minuut bijna de leiding via een vlammend schot van Edson Álvarez, dat in het zijnet belandde.

Tegen de verhouding in was het Shakhtar Donetsk dat de openingstreffer maakte via Mykhailo Mudryk. De buitenspeler begon iets over de middenlijn aan een indrukwekkende solo die hem langs Devyne Rensch en Jurriën Timber voerde. Oog in oog met Remko Pasveer werkte hij vervolgens overtuigend af.

Vlak voor rust maakte Ajax de gelijkmaker via Tadic, die een assist van Antony simpel kon binnentikken. Rond dat doelpunt hing wel een zweem van buitenspel, maar aangezien er bij dit oefenduel geen gebruik werd gemaakt van een VAR, werd het doelpunt niet afgekeurd.

Na rust ging Ajax door op de ingezette weg en scoorde het bijna via Berghuis, die een schot van afstand gekeerd zag worden door de ervaren keeper Andriy Pyatov. Antony krulde even later een schot van afstand net voorlangs. Uiteindelijk was het Berghuis die in de 73e minuut voor 2-1 zorgde met een van richting veranderde poging, die Pyatov te machtig was.

In de slotfase maakte buitenspeler Francisco Conceição zijn officieuze debuut bij Ajax, terwijl Brian Brobbey voor het eerst sinds zijn definitieve overgang van RB Leipzig binnen de lijnen kwam. Zij scoorden beiden niet. Kudus deed dat wel: de Ghanese spelmaker bepaalde de eindstand in de 85e minuut met een droge knal op 3-1.

Ajax viert de 2-1 van Steven Berghuis tegen Shakhtar Donetsk. Ajax viert de 2-1 van Steven Berghuis tegen Shakhtar Donetsk. Foto: Pro Shots

Opbrengsten komen ten goede aan Oekraïne

Op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA zaten op uitnodiging van Ajax veel Oekraïense vluchtelingen die momenteel zijn opgevangen in de regio Amsterdam. De opbrengsten van het duel worden gedoneerd aan instanties die hulp bieden aan Oekraïense vluchtelingen en hulpprojecten in Oekraïne. Voorafgaand aan de wedstrijd kwamen de Shakhtar-spelers met Oekraïense vlaggen het veld op en werd het Oekraïense volkslied gezongen.

Shakhtar speelde met alleen maar Oekraïense spelers, omdat vrijwel alle buitenlandse spelers - onder wie oud-Ajacied David Neres - de club inmiddels hebben verlaten. Alleen spits Lassina Traoré (ook ex-Ajax) staat nog onder contract bij de club uit het oosten van Oekraïne, vanwege een langdurige blessure.

Ajax speelt zaterdag de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, eveneens in eigen huis. Die wedstrijd begint om 20.00 uur en staat onder leiding van Dennis Higler.