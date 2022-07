Bayern München heeft dinsdag al de vijfde aanwinst voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. De pas zeventienjarige Franse aanvaller Mathys Tel komt over van Stade Rennais en tekent een meerjarig contract bij de Duitse recordkampioen.

Naar verluidt betaalt Bayern een vaste transfersom van 20 miljoen euro voor Tel, plus 8,5 miljoen euro aan bonussen. Met het totale bedrag wordt Jude Bellingham, die in 2020 voor 25 miljoen euro naar Borussia Dortmund ging, afgelost als duurste zeventienjarige speler ooit.

Tel geldt als een groot talent, al kwam hij pas tien keer in actie namens het eerste elftal van Stade Rennais. Hij scoorde daarbij niet. Toch heeft de Franse jeugdinternational veel indruk gemaakt op Bayern.

"Mathys is een van de grootste talenten van Europa. Hij is een heel snelle, technisch vaardige en veelzijdige aanvaller, die dit jaar als aanvoerder Europees kampioen is geworden met Frankrijk onder 17", zegt Bayern-directeur Hasan Salihamidzic.

"We hielden hem al lang in de gaten en hebben hem kunnen overtuigen van een overstap naar Bayern. Daar zijn we trots op, want er waren veel clubs die hem wilden vastleggen. Natuurlijk heeft Mathys tijd nodig, maar we zijn overtuigd van een geweldige carrière."

Tel is niet de eerste aankoop die in het oog springt bij Bayern. De topclub verwelkomde eerder al verdedigers Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui, middenvelder Ryan Gravenberch en aanvaller Sadio Mané. Daar staat het vertrek van Robert Lewandowski tegenover.