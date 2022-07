Oranje-international Kerstin Casparij maakt de overstap van FC Twente naar Manchester City. De rechtsback tekent een driejarig contract bij de club uit de Women's Super League.

De 21-jarige Casparij maakte onlangs nog een goede indruk op het EK in Engeland. De verdediger deed als invaller mee in de gewonnen groepsduels met Portugal (3-2) en Zwitserland (4-1) en had een basisplek in de kwartfinale tegen Frankrijk. Die wedstrijd werd na verlenging met 1-0 verloren.

Met haar fraaie transfer naar Manchester City komt er na twee seizoenen een einde aan de periode van Casparij bij FC Twente. De geboren Zuid-Hollandse kwam in de zomer van 2020 over van sc Heerenveen. Daar stond ze vanaf 2015 onder contract, met een tussenjaar bij VV Alkmaar in het seizoen 2017/2018. Met FC Twente werd Casparij twee keer kampioen en won ze de Eredivisie Cup.

"Ze moesten van goeden huize komen om mij weg te krijgen uit Enschede", zegt Casparij, die in Engeland met rugnummer 2 gaat spelen. "Manchester City is voor mij een goede, logische stap. Het is een hele fijne, familiaire club, iets wat ik bij FC Twente ook ervaren heb."

Door haar sterke ontwikkeling in Enschede dwong Casparij een plek in de Oranjeselectie af. De vleugelverdediger maakte in oktober 2021 haar debuut en heeft inmiddels dertien interlands achter haar naam staan.

"Kerstin heeft zich bij FC Twente de afgelopen twee jaar fantastisch ontwikkeld tot Oranje-international", zegt technisch manager Rene Roord van FC Twente. "Na het winnen van drie prijzen maakt ze nu de overstap naar de Engelse top. Ik ben trots dat ze deze stap kan maken, hier doen we het allemaal voor."