FC Utrecht heeft dinsdag opnieuw een speler aan de selectie toegevoegd. De op de transfermarkt zeer actieve Domstedelingen nemen middenvelder Can Bozdogan op huurbasis over van Schalke 04, met optie tot koop.

Met de komst van de 21-jarige Bozdogan is FC Utrecht voorbereid op een eventueel vertrek van middenvelder Quinten Timber. De broer van Ajax-verdediger Jurriën Timber wordt al enige tijd in verband gebracht met een transfer. Met Adam Maher, Simon Gustafson en Joris van Overeem vertrokken er al middenvelders bij FC Utrecht.

Bozdogan doorliep de jeugdopleiding bij FC Köln en brak in 2020 bij Schalke 04 door in het betaald voetbal. De Duitser speelde achttien officiële wedstrijden voor de club uit Gelsenkirchen, maar veroverde geen vaste basisplek.

Vorig seizoen werd Bozdogan verhuurd aan Besiktas, waar hij tot 27 officiële duels kwam. De jeugdinternational van Duitsland speelde onder meer vier wedstrijden in de Champions League, waaronder de twee groepsduels met Ajax. Hij staat bij Schalke 04 nog tot medio 2024 onder contract.

"Can is een talentvolle linksbenige centrale middenvelder met een goede trap", zegt technisch directeur Jordy Zuidam. "Hij is een dynamische speler, die erg technisch is en daarnaast veel energie in zijn spel legt. En ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al ervaring opgedaan in buitenlandse topcompetities en is hij al actief geweest in de Champions League."

Bozdogan kan over anderhalve week zijn officiële debuut maken voor FC Utrecht. De ploeg van trainer Henk Fraser begint het nieuwe Eredivisie-seizoen op 6 augustus met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Can Bozdogan speelde vorig seizoen twee keer tegen Ajax in de Champions League. Foto: Getty Images

FC Twente haalt met El Maach nieuwe reservekeeper

Eerder op dinsdag versterkte FC Twente de selectie met de transfervrije Issam El Maach. De doelman tekent een contract voor twee jaar in De Grolsch Veste, met de optie op nog een seizoen.

El Maach doorliep de jeugdopleiding van VVV-Venlo, Vitesse en Ajax en stond vorig seizoen onder contract bij RKC Waalwijk. De geboren Limburger, die zowel over een Nederland als een Marokkaans paspoort beschikt, keepte één Eredivisie-wedstrijd voor RKC.

"Het is mooi dat we een goede, jonge keeper aan de selectie kunnen toevoegen", zegt technisch directeur Jan Streuer van FC Twente. "Met twee ervaren en twee jonge keepers is het keepersbestand nu compleet."

El Maach is gehaald als reservekeeper achter eerste keus Lars Unnerstall. De Duitser kwam een jaar geleden over van PSV en maakte een goede indruk in zijn eerste seizoen voor FC Twente.