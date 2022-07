De KNVB heeft Dennis Higler dinsdag aangesteld als scheidsrechter voor het duel tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar PSV om de Johan Cruijff Schaal.

De 36-jarige Higler wordt zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA bijgestaan door assistenten Mario Diks en Charl Schaap. Sander van der Eijk is de vierde official en Jochem Kamphuis fungeert als VAR. Hij wordt daarin bijgestaan door Rogier Honig.

Het is de tweede keer dat Higler de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal fluit. Hij was ook de scheidsrechter toen Ajax en PSV in juli 2019 om de Nederlandse supercup streden. De Amsterdammers wonnen drie jaar geleden met 2-0 van de Eindhovenaren.

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal gaat al voor de derde keer op rij tussen Ajax en PSV. Vorig jaar waren de Eindhovenaren met maar liefst 0-4 te sterk in Amsterdam. Het was de eerste van in totaal vier ontmoetingen tussen de rivalen in het afgelopen seizoen.

In de Eredivisie won Ajax zowel thuis (5-0) als uit (1-2) van PSV. De ploeg van toenmalig trainer Roger Schmidt nam in april revanche door de Amsterdammers in de finale van de TOTO KNVB Beker met 2-1 te verslaan.

De nieuwe krachtmeting tussen Ajax en PSV begint zaterdag om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Bekerhouder PSV won de Johan Cruijff Schaal twaalf keer en is daarmee recordhouder.