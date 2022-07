Sydney van Hooijdonk speelt ook komend seizoen voor sc Heerenveen. De 22-jarige spits wordt net als in de tweede helft van vorig seizoen gehuurd van Bologna. Er is geen optie tot koop in het contract opgenomen.

Van Hooijdonk verruilde NAC Breda een jaar geleden voor Bologna. De zoon van oud-prof Pierre van Hooijdonk kwam in Italië amper aan spelen toe en koos er begin dit jaar voor op huurbasis naar Heerenveen te verkassen.

In dienst van de Friese club maakte hij een goede indruk. De geboren Bredanaar scoorde zeven keer in vijftien wedstrijden. Mede dankzij zijn inbreng haalde Heerenveen de play-offs om Europees voetbal, waarin AZ in de halve finale te sterk was.

"We zijn heel blij dat het verblijf van Sydney bij ons een vervolg krijgt. We hebben er geen geheim van gemaakt dat we hem hier wilden houden", zegt Ferry de Haan, de technisch manager van Heerenveen.

"Het afgelopen half jaar heeft hij bij ons aangetoond een absolute toegevoegde waarde te zijn, zowel op als buiten het veld. Sydney past uitstekend in de groep en met zijn mentaliteit ook perfect bij sc Heerenveen."

Heerenveen legde eerder deze zomer al keeper Andries Noppert, verdediger Hussein Ali en aanvallers Mats Köhlert en Alex Timossi vast. Daar staat het vertrek van een flink aantal spelers tegenover.