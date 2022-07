Richairo Zivkovic maakt transfervrij de overstap naar FC Emmen, waar hij een contract tekent voor één seizoen met een optie voor een extra seizoen. Ook Sydney van Hooijdonk is komend seizoen in de Eredivisie te bewonderen. Hij wordt net als in de tweede helft van vorig seizoen door sc Heerenveen gehuurd van Bologna.

Zivkovic, die is geboren in Assen, was transfervrij nadat zijn contract bij Rode Ster deze zomer werd ontbonden. De spits maakte op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het profvoetbal voor FC Groningen, waarna Ajax hem in 2014 voor iets meer dan 2 miljoen euro aantrok.

In Amsterdam wist Zivkovic nooit een basisplaats te veroveren, waarop de aanvaller werd verhuurd aan Willem II en FC Utrecht. Vervolgens speelde hij bij KV Oostende (België), Changchun Yatai (China), Sheffield United (Engeland), Guangzhou City (China) en sinds de zomer van 2021 bij Rode Ster (Servië). FC Emmen wordt de tiende club voor de 25-jarige spits.

"Ik heb in het buitenland geweldige ervaringen gehad, maar de laatste tijd minder minuten gemaakt dan ik had gewild. Daarnaast wilde ik graag terug naar Nederland en FC Emmen biedt me die kans. Ik kijk ernaar uit om alles te geven in een vol stadion in Drenthe", zegt Zivkovic op de website van zijn nieuwe club.

Zivkovic is de zevende speler die FC Emmen deze zomer aantrekt. Eerder legde de promovendus onder meer Maikel Kieftenbeld, Gonzalo Sánchez en Michaël Heylen vast.

Van Hooijdonk keert terug in Heerenveen

Daar waar het bij Zivkovic om een permanente overgang gaat, wordt Van Hooijdonk door Heerenveen voor één seizoen gehuurd van Bologna, zonder optie tot koop.

De zoon van oud-prof Pierre van Hooijdonk verruilde NAC Breda een jaar geleden voor Bologna, maar kwam in Italië amper aan spelen toe. Om die reden koos de spits er begin dit jaar voor op huurbasis naar Heerenveen te verkassen, waar hij met zeven goals in vijftien wedstrijden een goede indruk maakte. Mede dankzij zijn inbreng haalde Heerenveen de play-offs om Europees voetbal, waarin AZ in de halve finale te sterk was.

"Het afgelopen half jaar heeft hij bij ons aangetoond een absolute toegevoegde waarde te zijn, zowel op als buiten het veld. Sydney past uitstekend in de groep en met zijn mentaliteit ook perfect bij sc Heerenveen", zegt Ferry de Haan, de technisch manager van Heerenveen.

Heerenveen legde eerder deze zomer al keeper Andries Noppert, verdediger Hussein Ali en aanvallers Mats Köhlert en Alex Timossi vast. Daar staat het vertrek van een flink aantal spelers tegenover.