Feyenoord heeft in de voorbereiding op het nieuwe seizoen opnieuw een nederlaag geleden. De Rotterdammers werden in De Kuip met 0-2 verslagen door het Olympique Lyonnais van trainer Peter Bosz.

Voor Feyenoord is het al de derde verliespartij in vier wedstrijden. FC Kopenhagen (0-7) en het Belgische Union Sint-Gilles (0-4) waren veel te sterk. Van Red Bull Salzburg (2-1) werd wel gewonnen.

De doelpunten van Lyonnais vielen in de eerste helft. Alexandre Lacazette verraste doelman Justin Bijlow met een schot van afstand. Jeff Reine-Adelaide maakte er uit een corner 0-2 van.

Feyenoord begon met nieuwkomers Danilo en Javairô Dilrosun in de basis. De van AZ overgekomen Zakaria Aboukhlal mocht invallen. De Poolse huurling Sebastian Szymanski bleef op de bank.

De geblesseerde Gernot Trauner en Mats Wieffer ontbraken. Bij Lyonnais kon Bosz nog geen gebruik maken van de van Ajax overgekomen Nicolás Tagliafico. De linksback zat op de tribune.

Arne Slot zag Feyenoord in een snikhete Kuip opnieuw onderuit gaan. Foto: ANP

Feyenoord wacht nog op versterkingen

Feyenoord meldde eerder zondag dat trainer Arne Slot zijn contract bij Feyenoord met een jaar heeft verlengd tot medio 2025. Hij schopte het vorig jaar tot de finale van de Conference League en werd derde in de Eredivisie.

Daarna volgde een ware uitloop. Cyriel Dessers (KRC Genk), Bryan Linssen (Urawa Red Diamonds), Guus Til (PSV), Tyrell Malacia (Manchester United) en Luis Sinisterra (Leeds United) vertrokken uit Rotterdam.

"We zijn nu druk bezig met versterkingen", zei Slot voor de wedstrijd tegen Lyonnais. "Het is duidelijk dat er nog wat bij moet. Maar ik had wel gehoopt dat we iets verder zouden zijn met versterkingen." Feyenoord hoopt op korte termijn de Mexicaanse spits Santiago Giménez te halen.

Het Eredivisie-seizoen begint voor Feyenoord op 7 augustus. Dan staat een uitwedstrijd tegen Vitesse op het programma.