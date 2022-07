Mark van Bommel heeft zondag een zege geboekt bij zijn competitiedebuut als hoofdtrainer van Antwerp FC. De ex-trainer van PSV en VfL Wolfsburg triomfeerde met 0-2 op bezoek bij het KV Mechelen van coach Danny Buijs. Eerder op de dag rekende Club Brugge met drie Nederlanders aan de aftrap af met KRC Genk: 3-2.

Antwerp FC stelde donderdag hevig teleur door thuis met 0-0 gelijk te spelen tegen FC Drita in de heenwedstrijd van de tweede voorronde in de Conference League.

Vincent Janssen stond toen nog in de basis, maar moest deze keer met een reserverol genoegen nemen. Uitgerekend zijn vervanger Michael Frey maakte zondag het verschil door al in de eerste helft twee treffers aan te tekenen. Na een half uur brak de Zwitser de ban, nadat aankoop Toby Alderweireld hem fraai had aangespeeld.

Enkele minuten daarna verzilverde Frey een strafschop, die werd toegekend voor een overtreding van Dries Wouters op Ritchie De Laet.

KV Mechelen was kort na de hervatting enkele keren dicht bij de aansluitingstreffer, maar Antwerp FC heroverde snel de controle en trok de 0-2-overwinning relatief eenvoudig over de streep. Janssen viel halverwege de tweede helft in voor matchwinner Frey.

Zo beleeft Buijs een slecht debuut bij KV Mechelen. De oud-prof was de afgelopen vier seizoenen werkzaam bij FC Groningen. De clubleiding van de Eredivisie-club besloot het aflopende contract van Buijs niet te verlengen.

Uitslagen eerste speelronde Jupiler Pro League Standard Luik-AA Gent 2-2

Charleroi-KAS Eupen 3-1

KV Kortrijk-OH Leuven 0-2

Zulte Waregem-RFC Seraing 2-0

STVV-Union Sint-Gillis 1-1

Club Brugge-KRC Genk 3-2

KV Mechelen-Antwerp FC 0-2

Zondag, 18.30 uur: Anderlecht-KV Oostende

Zondag, 21.00 uur: Westerlo-Cercle Brugge

Goal Dessers levert KRC Genk niets op

Eerder op de dag kon Cyriel Dessers ondanks een goal niet voorkomen dat KRC Genk met 3-2 verloor bij kampioen Club Brugge.

Andreas Skov Olsen zorgde in de eerste minuut van de blessuretijd op opmerkelijke wijze voor de winnende treffer in het Jan Breydelstadion. De Deen stond op de juiste plek om binnen te schieten in de rebound nadat Cyle Larin een strafschop op de paal had geschoten.

Olsen was in de 22e minuut met een fraai afstandsschot ook verantwoordelijk voor de openingstreffer. Nog geen tien minuten later tekende Dessers voor de gelijkmaker. De 27-jarige spits, die afgelopen seizoen furore maakte als huurling bij Feyenoord, kwam goed voor zijn man en tikte de bal in de dak van het doel.

Aan het begin van de tweede helft kwam Genk zelfs op voorsprong via Mike Trésor (oud-speler Willem II en NEC), maar het sterkere Brugge stelde daarna orde op zaken. Hans Vanaken werkte van dichtbij de gelijkmaker binnen en in de slotfase kwam de landskampioen dankzij Olsen met de schrik vrij.

Bij Club Brugge, dat vorige week al de Belgische supercup won, begonnen Ruud Vormer, Noa Lang en Bjorn Meijer in de basis. Vormer en Meijer werden een kwartier na rust naar de kant gehaald. Lang maakte in de 82e minuut plaats voor Larin, die tien minuten later een penalty miste.