Cyriel Dessers heeft KRC Genk zondag ondanks een doelpunt niet aan de overwinning kunnen helpen in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Kampioen Club Brugge was in eigen huis door een late treffer met 3-2 te sterk.

Skov Olsen zorgde in de eerste minuut van de blessuretijd op opmerkelijke wijze voor de winnende treffer in het Jan Breydelstadion. De Deen stond op de juiste plek om binnen te schieten in de rebound nadat Cyle Larin een strafschop op de paal had geschoten.

Olsen was in de 22e minuut met een fraai afstandsschot ook verantwoordelijk voor de openingstreffer. Nog geen tien minuten later tekende Dessers voor de gelijkmaker. De 27-jarige spits, die afgelopen seizoen furore maakte als huurling bij Feyenoord, kwam goed voor zijn man en tikte de bal in de dak van het doel.

Aan het begin van de tweede helft kwam Genk zelfs op voorsprong via Mike Trésor (oud-speler Willem II en NEC), maar het sterkere Brugge stelde daarna orde op zaken. Hans Vanaken werkte van dichtbij de gelijkmaker binnen en in de slotfase kwam de landskampioen dankzij Olsen met de schrik vrij.

Bij Club Brugge, dat vorige week al de Belgische supercup won, begonnen de Nederlanders Ruud Vormer, Noa Lang en Bjorn Meijer in de basis. Vormer en Meijer werden een kwartier na rust naar de kant gehaald. Lang maakte in de 82e minuut plaats voor Larin, die tien minuten later een penalty miste.

Om 16.00 uur begint trainer Mark van Bommel met Antwerp aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. De club van directeur Marc Overmars gaat op bezoek bij het KV Mechelen van trainer Danny Buijs.