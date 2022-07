Feyenoord heeft het contract van trainer Arne Slot zondag met een jaar verlengd. De coach ligt nu tot medio 2025 vast bij de Rotterdammers.

"In Arne zien we de juiste man om het eerste elftal de komende jaren te blijven leiden", zegt algemeen directeur Dennis te Kloese. "Hij heeft op meerdere vlakken aangetoond een vakman te zijn, en zowel op de korte als lange termijn grote ambities te koesteren met een werkwijze waarmee hij het maximale uit zijn elftal weet te halen."

Het contract van de 43-jarige Slot werd begin dit jaar al verlengd tot medio 2024, doordat Feyenoord de optie in zijn contract lichtte. Daarna zijn beide partijen in gesprek gegaan over een langere samenwerking.

Slot staat voor zijn tweede seizoen als trainer van Feyenoord. De voormalige coach van AZ leidde de Rotterdammers afgelopen seizoen met vaak goed voetbal naar de finale van de Conference League, die met 1-0 werd verloren van AS Roma. Het was de eerste Europese finale van Feyenoord sinds de UEFA Cup-winst in 2002.

In eigen land wist Feyenoord onder Slot niet te verrassen. De Rotterdammers werden vroeg uitgeschakeld in het bekertoernooi en in de Eredivisie konden ze uiteindelijk niet wedijveren met kampioen Ajax en nummer twee PSV. Feyenoord eindigde als derde, op tien punten van PSV en twaalf punten achter Ajax. Slot kreeg in juni wel de Rinus Michels Award voor beste trainer in de Eredivisie.

Slot werd overtuigd door 'het onverwacht snelle succes'

Slot hield zelf ook een goed gevoel over aan zijn eerste seizoen in Rotterdam. "Het onverwacht snelle succes van afgelopen seizoen sterkt me in de gedachte dat onze aanpak goed kan werken. Dat ik dat hier kan doen met een kwalitatief sterke staf en uitstekende faciliteiten, ervaar ik als een voorrecht."

"Bovendien voel ik dat zowel binnen de club als bij de aanhang veel waardering is voor ons werk. Niet alleen vanwege de resultaten, maar vooral ook wat betreft de ontwikkeling van spelers en de aantrekkelijke, aanstekelijke manier van spelen waar de supporters zichtbaar van genieten."

De trainerscarrière van Slot begon in 2014 bij SC Cambuur, waar hij eerst assistent was en later doorschoof naar de positie van hoofdtrainer. In 2017 vertrok de Overijsselaar naar AZ. Daar begon hij eveneens als assistent en eindigde hij als hoofdcoach. In december 2020 werd Slot ontslagen, omdat hij zonder medeweten van AZ gesprekken had gevoerd met Feyenoord.

Feyenoord plaatste zich vorig seizoen voor de groepsfase van de Europa League en hoeft deze zomer dus geen Europese voorrondes te spelen. De ploeg van Slot begint het nieuwe Eredivisie-seizoen op zondag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen Vitesse.